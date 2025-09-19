Mbappe, Rashford thăng hoa nhất lượt đầu Champions League

Tiền đạo Kylian Mbappe và Marcus Rashford cùng lập cú đúp và chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau lượt đầu Champions League mùa 2025-2026.

Có 9 cầu thủ lập cú đúp ở lượt ra quân. Trong đó, Dusan Vlahovic đạt hiệu suất tốt nhất với hai bàn qua 31 phút trên sân. Tiền đạo người Serbia vào sân trong hiệp hai và tỏa sáng, gồm pha lập công ở phút bù thứ tư, giúp Juventus hòa Dortmund 4-4.

Marcus Rashford mừng bàn trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 18/9/2025. Ảnh: AP

Marcus Rashford cũng tỏa sáng với cú đúp giúp Barca thắng 2-1 trên sân Newcastle. Trận này, tiền đạo người Anh dẫn đầu Barca về số cú sút (6), chạm bóng trong vòng cấm đối phương (10), rê bóng (5) và giành quyền kiểm soát (6). Rashford trở thành cầu thủ Barca đầu tiên tạo những thống kê này trong một trận Champions League kể từ huyền thoại Lionel Messi vào năm 2015.

Kylian Mbappe thì ghi cú đúp phạt đền giúp Real thắng Marseille 2-1, trong thế thiếu người sau khi Dani Carvajal nhận thẻ đỏ ở phút 72. Đồng hương Marcus Thuram cũng lập cú đúp, giúp đương kim Á quân Inter Milan thắng chủ nhà Ajax 2-0.

Kylian Mbappe (áo trắng) tung người dứt điểm trong trận Real thắng Marseille 2-1 trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 16/9/2025. Ảnh: AP

Tại Allianz Arena, Harry Kane đá phạt đền mở tỷ số rồi đặt lòng chéo góc ấn định chiến thắng, giúp Bayern hạ đội khách Chelsea 3-1. Tiền đạo người Anh nâng thành tích lên 95 bàn qua 102 trận khoác áo Bayern và chạm mốc 10 bàn vào lưới Chelsea.

Những cầu thủ còn lại lập cú đúp ở lượt ra quân là Youssoupha Mbodji (trong trận Slavia Prague hòa Bodo/Glimt 2-2), Marcos Llorente (Atletico thua Liverpool 2-3) và Francisco Trincao (Sporting thắng Kairat 4-1).

Erling Haaland cũng ghi dấu ấn với pha đánh đầu mở tỷ số, giúp Man City thắng đương kim vô địch Serie A Napoli 2-0. Trung phong Na Uy chạm mốc 50 bàn trong lần ra sân thứ 49 tại Champions League, phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy (ghi 50 bàn qua 62 trận).

Erling Haaland giơ tay làm dấu 50, ám chỉ chạm mốc 50 bàn tại Champions League. Ảnh: AP

Đương kim vô địch PSG khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương hoàn hảo, khi đè bẹp Atalanta 4-0 nhờ công Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Goncalo Ramos. Đội bóng của Luis Enrique toàn thắng sáu trận gần nhất với tổng tỷ số 16-5, trong đó có bốn trận giữ sạch lưới.

Ứng viên vô địch khác là Arsenal cũng khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 2-0 trên sân Bilbao nhờ công hai cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

Tương tự mùa trước, 36 đội dự Champions League 2025-2026 sẽ thi đấu và tính điểm cùng nhau ở một bảng, gọi là thể thức league. Mỗi đội sẽ chơi tám trận, tính điểm, chọn ra tám đội điểm cao vào thẳng vòng 1/8. Tám suất còn lại sẽ được xác định qua loạt play-off giữa các đội đứng vị trí từ 9 đến 24, còn các đội đứng thứ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Sau lượt đầu, Eintracht Frankfurt đang giữ đỉnh bảng nhờ trận thắng Galatasaray 5-1 trên sân nhà.

Hồng Duy tổng hợp