Mbappe cứu Real ở Champions League

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp, giúp 10 cầu thủ Real Madrid thắng ngược Marseille 2-1 ở trận ra quân Champions League.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp của Dani Carvajal ở phút 72 đẩy Real vào thế thiếu người khi hai đội đang hòa 1-1. Tuy nhiên, Mbappe vẫn kịp lên tiếng đúng lúc, đá thành công quả phạt đền thứ hai sau tình huống để bóng chạm tay gây tranh cãi của Facundo Medina, hoàn tất màn ngược dòng cho Real. Từ đầu giải, tiền đạo Pháp ghi tám bàn và góp hai kiến tạo cho đội bóng Hoàng gia, chỉ sau bảy trận.

Tiền đạo Mbappe mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong trận Real thắng Marseille, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 16/9. Ảnh: Reuters

Trận này, Real dứt điểm tới 28 lần, trong đó có 15 lần trúng hướng cầu môn, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.65. Nhưng chủ nhà phải cần tới hai quả phạt đền của Mbappe để giành trọn ba điểm, qua đó duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa ở mọi đấu trường.

Trận đấu khởi đầu với nhiều diễn biến bất lợi cho Real. Mbappe và Franco Mastantuono bỏ lỡ ba cơ hội ngon ăn trong 10 phút đầu, còn hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold gặp chấn thương gân kheo, rời sân nhường chỗ cho Carvajal ngay phút thứ năm.

Khó khăn thêm chồng chất cho Real khi Timothy Weah bất ngờ mở tỷ số phút 22. Con trai Quả bóng Vàng 1995 George Weah lập công từ đường kiến tạo của Mason Greenwood, người đã cướp được bóng sau tình huống Arda Guler mất tập trung.

Thủ môn Geronimo Rulli của Marseille là ngôi sao sáng trong hiệp một khi có tới 10 pha cứu thua, nổi bật là tình huống bay người một tay xuất thần chặn đứng cú dứt điểm cận thành của Mbappe. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách cũng chỉ kéo dài sáu phút. Geoffrey Kondogbia phạm lỗi vụng về với Rodrygo trong cấm địa, trước khi Mbappe tận dụng cơ hội san bằng tỷ số từ quả phạt đền. Đây cũng là bàn thắng thứ 50 của Mbappe cho Real.

Số cơ hội của Real ít dần đi trong hiệp hai. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi Carvajal húc đầu vào thủ môn Rulli sau một tình huống lời qua tiếng lại. Dù va chạm không mạnh, hành vi phi thể thao của Carvajal là rõ ràng và anh phải nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Thủ môn Rulli nằm sân sau khi bị Carvajal (trắng, giữa) húc đầu trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 16/9. Ảnh: Reuters

Nhưng cũng ở trong cấm địa của Marseille, hậu vệ Medina của chủ nhà để bóng chạm tay ở phút 81 sau nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Mbappe. Tình huống gây tranh cãi khi bóng chạm vào giày Medina rồi bật vào cánh tay dang rộng của hậu vệ đội khách. Rulli một lần nữa đoán đúng hướng sút của Mbappe, nhưng không thể cản phá.

"Phân tích các tình huống bóng chạm tay thật sự rất phức tạp", Mbappe nói sau khi ghi bàn thứ 57 tại Champions League, vươn lên thứ sáu ở danh sách những người ghi nhiều bàn nhất đấu trường này. "Với tôi, đó là một quả phạt đền, nhưng tôi hiểu sẽ có người nghĩ khác. Trọng tài cho phạt đền, nhiệm vụ của tôi là thực hiện và ghi bàn".

Ngoài Mbappe, một cá nhân khác cũng có dấu mốc đáng nhớ là Mastantuono. Ở 18 tuổi 33 ngày, cầu thủ Argentina trở thành người trẻ nhất đá chính cho Real tại Champions League. Kỷ lục cũ thuộc về Endrick khi tiền đạo Brazil xuất phát ở trận gặp Lille lúc 18 tuổi 73 ngày.

Kết quả 2-1 giúp Real trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 200 trận thắng kể từ khi giải đấu thay đổi diện mạo năm 1992. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Xabi Alonso trên cương vị HLV trưởng Los Blancos tại Champions League.

Với ba điểm đầu tiên ở Champions League 2025-2026, Real tạm xếp thứ tư trên bảng thứ bậc tổng. Ở lượt trận sau hôm 30/9, thầy trò Xabi Alonso làm khách trên sân Kairat của Kazakhstan.

Vy Anh