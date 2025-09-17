Dortmund rơi điểm dù bốn lần dẫn trước Juventus

ItalyDortmund liên tục dẫn bàn, nhưng đều bị đội chủ nhà gỡ hòa 4-4 trong trận ra quân vòng bảng Champions League tối 16/9.

Hiệp một, hai đội không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến kịch bản hoàn toàn trái ngược, khi Dortmund và Juventus làm nên màn rượt đuổi với 8 bàn kéo dài đến phút 90+6.

Dortmund phá thế quân bình ở phút 52, khi Karim Adeyemi đột phá trung lộ, rồi sút chìm chân trái từ 17 m tung lưới thủ môn Di Gregorio. Sau bàn thua đầu, Juventus lập tức ép sân đáp trả. Phút 63, Kenan Yildiz lập siêu phẩm cứa lòng chân phải từ 23 m đưa bóng vào góc cao, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Adeyemi (giữa) mừng bàn mở tỷ số trận Juventus 4-4 Dortmund tối 16/9. Ảnh: DPA

Sau hai bàn "khai vị", hai đội tiếp tục chơi đôi công. Các cầu thủ của hai tuyến trên liên tục tung ra những pha dứt điểm xuất sắc, trong khi các hậu vệ để lộ nhiều khoảng trống. Felix Nmecha sút từ 22 m nâng tỷ số lên 2-1 cho Dortmund ở phút 65, còn Dusan Vlahovic đột phá sút chéo góc gỡ hòa 2-2 sau đó hai phút.

Về cuối trận, Dortmund vượt trội về ý tưởng và khả năng biến hóa lối chơi. Hậu vệ phải Yan Couto đột phá, sút vào góc gần nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 74. Kế đó 10 phút, Ramy Bensebaini sút phạt đền nâng tỷ số lên 4-2 sau khi một cầu thủ Juventus để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 84.

Bị dẫn hai bàn khi thời gian không còn nhiều, nhưng Juventus - đội bóng đang cùng Napoli toàn thắng Serie A - cho thấy bản lĩnh là điều cần có ở một đại gia. Phút 90+4, sau quả ném biên và tạt từ cánh phải, Vlahovic ập vào đệm bóng rút ngắn cách biệt xuống 3-4. Hai phút sau đó, chính tiền đạo người Serbia tạt cho Lloyd Kelly đánh đầu gỡ hòa 4-4.

Kelly đánh đầu gỡ hòa trong trận Juventus 4-4 Dortmund tối 16/9. Ảnh: Gazzetta

Dortmund phải ra về với chỉ một điểm và sự tiếc nuối. Trong khi đó, Juventus có thể thở phào vì không thua mất mặt trước đối thủ từng thắng họ 3-1 trong trận chung kết Champions League 1997.

Thanh Quý