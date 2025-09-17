'Siêu dự bị' giúp Arsenal thắng trận ra quân Champions League

Tây Ban NhaHai cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard lần lượt lập công giúp Arsenal thắng chủ nhà Bilbao 2-0 ở lượt đầu Champions League 2025-2026.

Trên sân San Mames hôm 16/9, Arsenal ra sân với bộ ba tiền đạo tân binh được tuyển mộ với tổng phí gần 200 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, là Eberechi Eze, Viktor Gyokeres, Noni Madueke. Nhưng "Pháo thủ" thi đấu bế tắc và phải nhờ cậy các "cựu binh".

Trossard vào thay Gyokeres ở phút 65, còn Martinelli thế chỗ Eze ở phút 71. Bộ đôi này thay nhau tỏa sáng giúp Arsenal rời Tây Ban Nha với ba điểm.

Gabriel Martinelli đặt lòng ghi bàn mở tỷ số...

Rồi ăn mừng trong trận Arsenal thắng Bilbao 2-0 ở lượt đầu Champions League tại San Mames, Xứ Basque, Tây Ban Nha ngày 16/9/2025. Ảnh: Reuters

Phút 72, Trossard chuyền bổng một chạm để Martinelli mở tốc, loại bỏ hai hậu vệ Bilbao, xâm nhập vòng cấm rồi đặt lòng chân phải hạ thủ thành Unai Simon mở tỷ số. Tiền đạo người Brazil ghi bàn ngay pha chạm bóng đầu tiên chỉ 36 giây sau khi vào sân - thời gian nhanh nhất để một cầu thủ dự bị của Arsenal ghi bàn tại Champions League.

Phút 87, Martinelli đáp lễ đồng đội. Anh đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm và nhả ngược cho Trossard. Tiền đạo người Bỉ căn chỉnh một nhịp rồi dứt điểm chạm người cầu thủ Bilbao đổi hướng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0. Từ khi đến Arsenal vào tháng 1/2023, Trossard góp dấu giày vào nhiều bàn hơn bất kỳ cầu thủ Ngoại hạng Anh nào khác trên mọi đấu trường (14 - 10 bàn và bốn kiến tạo).

Leandro Trossard (phải) chia vui cùng Gabriel Martinelli sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Arsenal FC

Kết quả 2-0 giúp Arsenal trở thành CLB đầu tiên thắng sáu trận liên tiếp trước các đại diện Tây Ban Nha tại Cup C1 châu Âu/Champions League, sau khi thắng Real Madrid (2 lần), Sevilla (2 lần) và Girona.

Trận này, bộ ba tiền đạo tân binh của Arsenal không để lại nhiều dấu ấn - trái ngược với màn trình diễn ở trận thắng Nottingham Forest 3-0 tại vòng bốn Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Victor Gyokeres băng đầu sau khi va chạm mạnh với đồng đội Gabriel. Ảnh: AP

Gyokeres thi đấu nổi bật hơn cả, với pha bứt tốc dứt điểm từ góc hẹp bị thủ môn Bilbao cản phá ở phút 24, rồi đánh đầu chệch khung thành sau đó hai phút. Nhưng trong tình huống cùng bật cao đánh đầu từ quả đá phạt ở phút 30, Gyokeres va chạm với đồng đội Gabriel Magalhaes và chảy máu đầu. Trung phong người Thụy Điển băng đầu và có thể tiếp tục thi đấu, nhưng không còn xông xáo như trước.

Ngày 21/9, Arsenal trở về sân nhà Emirates tiếp Man City ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy