Kane giúp Bayern nhấn chìm Chelsea

ĐứcTiền đạo Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich thắng đội khách Chelsea 3-1 ở lượt đầu Champions League mùa 2025-2026.

Bayern nối dài kỷ lục lên 22 lần liên tiếp khởi đầu mùa giải Champions League bằng chiến thắng. Lần gần nhất "Hùm xám" không giành ba điểm lượt mở màn là tháng 9/2002, khi thua Deportivo La Coruna 2-3.

Đại diện Đức còn nối dài thành tích lên chuỗi 35 trận bất bại trên sân nhà trong các lượt trận vòng bảng Champions League (33 thắng, 2 hòa), kể từ thất bại 2-3 trước Man City hồi tháng 12/2013.

Các cầu thủ Bayern mừng bàn trong trận thắng Chelsea 3-0 ở lượt đầu Champions League tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 17/9/2025. Ảnh: FC Bayern

Cuộc so tài tại Allianz Arena gợi nhớ chung kết Champions League 2012, nơi Chelsea lần đầu lên ngôi sau loạt sút luân lưu kịch tính. Nhưng trên sân nhà hôm 17/9, "Hùm xám" không cho đối thủ có cơ hội làm nên bất ngờ.

Bayern thi đấu nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 16 lần với 5 cú trúng đích - so với 9 và 3 của Chelsea. Harry Kane vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công đại diện Bundesliga. Phút 25, tiền đạo người Anh bị Moises Caicedo đốn ngã trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính Kane thực hiện với cú sút sang góc phải, ngược hướng phán đoán của Robert Sanchez.

Harry Kane ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern. Ảnh: FC Bayern

Kane nâng thành tích lên 94 bàn qua 102 trận khoác áo Bayern và ghi bàn thứ 9 vào lưới Chelsea. Bayern thực hiện thành công 12 quả phạt đền gần nhất ở Champions League, từ khi Robert Lewandowski bỏ lỡ trong trận gặp Benfica ngày 2/11/2021.

Phút 63, Kane tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ Chelsea để ấn định tỷ số. Malo Gusto đỡ bóng lỗi rồi chuyền về đúng vị trí của Kane đang đợi sẵn trong vòng cấm. Tiền đạo 32 tuổi lập tức trừng phạt với pha đặt lòng qua hai chân trung vệ Tosin Adarabioyo, hoàn tất cú đúp.

Trước đó, Bayern mở tỷ số cũng nhờ sai lầm ở hàng thủ Chelsea. Michael Olise đột phá bên cánh phải rồi đưa bóng cắt ngang khung thành, chạm chân Trevoh Chalobah vào lưới. Pha lập công được tính là bàn phản lưới của Chalobah.

Cole Palmer dứt điểm rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Ảnh: FC Bayern

Phía đối diện, Cole Palmer thi đấu nổi bật, nhưng một mình không thể giúp Chelsea giành điểm. Trong pha phản công phút 29, Palmer phối hợp ăn ý với Gusto rồi đặt lòng chân trái về góc xa, khiến Manuel Neuer bay hết cỡ cũng không thể cản phá.

Phút 89, lại là Gusto kiến tạo cho Palmer dứt điểm chéo góc tinh tế hạ Neuer. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hồng Duy