AnhTiền đạo biên chế Man Utd, Marcus Rashford ghi hai bàn trong đó có tuyệt phẩm sút xa, khi Barca hạ chủ nhà Newcastle 2-1 ở lượt đầu Champions League.

Phút 58, hậu vệ Jules Kounde tạt bóng bằng chân trái không thuận, đúng tầm Rashford đánh đầu từ cự ly khoảng 10 m. Bóng bay về góc xa và quá tầm với của thủ môn Nick Pope, đồng nghĩa tiền đạo người Anh ghi bàn thắng đầu tay cho Barca, sau 5 trận chính thức. Anh như trút bỏ gánh nặng tâm lý, nên trượt dài trên cỏ để mừng bàn thắng.

Rashford mừng bàn mở tỷ số cho Barca trước Newcastle, trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh, lượt đầu Champions League tối 18/9/2025. Ảnh: UEFA

Tiền đạo được mượn từ Man Utd chơi tự tin hơn hẳn sau bàn thắng này. Đến phút 67, anh nhận bóng ở trung lộ, đẩy sang phải rồi sút căng chéo góc, dội mép dưới xà ngang vào lưới. Lần này, Rashford mới mừng bàn thắng theo cách quen thuộc, là chỉ tay vào thái dương.

Đây mới là những bàn thắng đầu tiên của Rashford ở Champions League sau 4 năm. Lý do là phong độ của anh sa sút trong vài năm qua, còn Man Utd cũng không thường xuyên được dự giải này.

Rashford lập cú đúp, giúp Barca thắng Newcastle Cú sút xa thành bàn của Rashford.

Do Lamine Yamal chấn thương và không thể chơi trận này, HLV Hansi Flick cho Rashford đá chính bên trái, còn Raphinha được đẩy sang phải. Newcastle cũng không để tiền đạo giá 99 triệu USD Nick Woltemade đá chính, dù anh ghi bàn duy nhất ở trận đầu khoác áo "Chích Chòe", thắng Wolverhampton.

Barca giữ bóng nhiều gấp đôi (67% so với 33%) và dứt điểm nhiều gấp ba (9 so với 3) Newcastle trong hiệp một. Tuy nhiên, chủ nhà mới tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Anthony Gordon sút hụt bóng trong tư thế trống trải, còn Harvey Barnes bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn, đều từ những đường chuyền dọn cỗ của Anthony Elanga bên phải. Mọi đường bóng của Newcastle đều được khán giả nhà hô hào cổ vũ và vỗ tay.

Tuy nhiên, Newcastle có dấu hiệu hụt hơi trong hiệp hai. Vì thế, đội khách dễ dàng triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường. Dù vậy, cũng phải nhờ tới hai khoảnh khắc lóe sáng của Rashford, Barca mới định đoạt được trận đấu. Chủ nhà gỡ lại được một bàn nhờ công Gordon phút 90, nhưng thời gian còn lại không đủ để họ kiếm điểm.

Ở trận tiếp theo, Barca về sân nhà tiếp Getafe tại La Liga, tối 21/9. Cùng ngày, Newcastle làm khách trên sân của Bournemouth ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Xuân Bình