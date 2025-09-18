PhápĐương kim vô địch PSG hạ đội khách Atalanta 4-0 ở lượt đầu Champions League, dù vắng Ousmane Dembele và Desire Doue.

Dù tiền đạo Bradley Barcola sút hỏng phạt đền cuối hiệp một, PSG vẫn bộc lộ sức mạnh vượt trội so với đội khách. Lần lượt Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Goncalo Ramos ghi bàn giúp chủ nhà thắng 4 bàn không gỡ, và leo lên đỉnh bảng Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG. Ảnh: UEFA

PSG vắng Dembele và Doue trong trận này, vì chấn thương khi hội quân cùng tuyển Pháp. Dembele là cầu thủ hay nhất Champions League mùa trước, còn Doue hay nhất trận chung kết khi PSG thắng Inter 5-0. Nhưng với ba tiền vệ quen thuộc gồm Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves, PSG vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu với Atalanta.

Sau khi trung vệ Marquinhos mở tỷ số ngay phút thứ ba, PSG ghi tuyệt phẩm ở phút 39. Từ đường chuyền của Achraf Hakimi bên phải, Kvaratskhelia kéo bóng một mạch tới sát cấm địa rồi sút căng về góc gần tầm cao, không cho thủ môn Marco Carnesecchi cơ hội cản phá.

PSG đại thắng trận ra quân Champions League Tình huống Marquinhos mở tỷ số.

Carnesecchi cứu thua tới 9 lần trong trận này, trong đó có pha bay người về góc trái để đẩy cú sút phạt đền của Barcola phút 44. Nhưng đến phút 51, hậu vệ trái hay bậc nhất thế giới Nuno Mendes dốc vào cấm địa rồi sút ngay từ góc hẹp, đưa bóng qua hai chân thủ môn vào lưới.

PSG ấn định thắng lợi ở phút bù hiệp hai, từ đường chuyền về non của hậu vệ Raoul Bellanova. Tiền đạo Goncalo Ramos chạy xuống bấm bóng qua người thủ môn để ghi bàn, đảm bảo đỉnh bảng cho PSG.

Đoàn quân Luis Enrique kết thúc trận đấu với 21 pha dứt điểm, nhiều gấp ba lần Atalanta. Tỷ số cũng phản ánh đúng cục diện, cho thấy PSG vẫn là ứng viên vô địch mùa này. Ở lượt trận thứ hai, họ làm khách trên sân của Barca tối 1/10.

Xuân Bình