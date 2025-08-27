Mắt trái đục thủy tinh thể sau mắt phải 15 năm

TP HCMBà Diện, 84 tuổi, mổ đục thủy tinh thể mắt phải 15 năm trước, nay đến lượt mắt trái, được bác sĩ phẫu thuật khôi phục thị lực.

Mắt trái mờ dần khoảng nửa năm nay, bà Diện nhìn mọi vật như có màn sương che phủ nên đến Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám. ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, chẩn đoán bệnh nhân bị đục thủy tinh thể tuổi già kèm loạn thị 4 độ, trục loạn thị khoảng 170 độ gây biến dạng hình ảnh và giảm đáng kể chất lượng thị giác. Thị lực mắt trái của bà giảm còn 2/10.

Bác sĩ thực hiện ca mổ đục thủy tinh thể mắt trái cho bà Diện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, phẫu thuật thay thủy tinh thể mắt trái cho bà Diện. Bác sĩ tán nhuyễn thủy tinh thể bệnh nhân bằng sóng siêu âm kết hợp đặt kính nội nhãn có khả năng điều chỉnh loạn thị.

Bà Diện tái khám sau mổ đục thủy tinh thể. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau mổ, độ loạn thị mắt trái bà Diện còn 0,13 - mức rất thấp, thị lực đạt 8/10, không cần đeo kính hỗ trợ.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, bệnh nhân cao tuổi, nhất là có kèm loạn thị cao như bà Diện nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được đánh giá kỹ càng và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu.

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục làm suy giảm thị lực. Bệnh chủ yếu do lão hóa tự nhiên, thường gặp ở người trên 60 tuổi. Hiện phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo giúp cải thiện thị lực lên tới 97% trường hợp, theo bác sĩ Ngọc Anh.

Với tình trạng đục thủy tinh thể hai mắt, người bệnh thường được phẫu thuật cách nhau vài ngày đến vài tuần để mắt đầu tiên hồi phục, giảm nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên, một số người có thể chỉ bị nặng ở một mắt, mắt còn lại tiến triển chậm dẫn đến thời gian mổ cách nhau nhiều năm. Như bà Diện phẫu thuật hai mắt cách nhau 15 năm do tình trạng đục thủy tinh thể diễn tiến không đồng đều ở hai mắt, cụ thể bệnh tiến triển chậm ở mắt trái nên chưa có chỉ định mổ trước đó.

Song Lam