Mạt sắt bắn vào mắt gây đục thủy tinh thể

TP HCMAnh Hải, 43 tuổi bị vụn sắt bằng đầu tăm bay thẳng vào mắt trái gây đau rát, nhìn kém, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể.

Anh Hải gặp sự cố lúc đang cắt sắt bằng máy cưa chuyên dụng. Sau gắp dị vật ra ngoài, anh tự rửa mắt vài lần bằng nước muối sinh lý. Tuy nhiên, thị lực mắt trái giảm dần, nhìn mờ như có sương phủ, chói sáng, đặc biệt khó khăn khi lái xe buổi tối.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt trái anh Hải bị đục thủy tinh thể. Dây chằng Zinn (hệ thống những sợi cấu trúc dạng gel có tác dụng giữ thủy tinh thể tại chỗ) bị đứt khiến nhân thủy tinh thể lệch nhẹ, cho thấy mắt đã chịu tác động lực. Mắt trái chỉ còn nhìn đếm được ngón tay từ khoảng cách 2 m, còn thị lực mắt phải 10/10.

Theo bác sĩ Phúc, đục thủy tinh thể do chấn thương (dị vật đâm, bắn vào mắt, va đập do té ngã, tai nạn giao thông, tai nạn lao động) khác với nguyên nhân lão hóa. Chấn thương khiến các sợi protein trong thủy tinh thể bị phá vỡ đột ngột, dẫn đến mờ nhanh trong vài ngày đến vài tuần và có nguy cơ tăng nhãn áp hoặc viêm nội nhãn nếu không điều trị kịp thời. Còn thủy tinh thể lão hóa tự nhiên theo thời gian làm cho protein bên trong biến tính và kết tụ, gây mờ đục, diễn ra chậm, thường nhiều năm, ít biến chứng hơn.

Sai lầm thường gặp khi có dị vật vào mắt là thường dùng tay hoặc tăm bông không khử trùng, lấy dị vật ra không đúng cách gây viêm thậm chí rách giác mạc, viêm loét giác mạc. Khi nghi ngờ mắt dính mạt sắt, tuyệt đối không dụi, không tự móc dị vật, chỉ rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt trái cho anh Hải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật bằng phương pháp phaco - tán nhuyễn thủy tinh thể bằng năng lượng sóng siêu âm sau đó hút sạch ra ngoài, đặt thủy tinh thể nhân tạo. Do thủy tinh thể và bao thể thủy tinh của anh Hải sau chấn thương đã thay đổi cấu trúc, các thao tác đòi hỏi độ chuẩn xác để tránh biến chứng như rách bao, rơi nhân xuống dịch kính.

Tái khám sau một tuần, mắt trái anh Hải ổn định, hết đau nhức, thị lực cải thiện 7/10 có thể nhìn rõ mọi vật trong khoảng cách 3-5 mét.

Nếu xuất hiện các triệu chứng nhìn mờ nhanh, chói sáng, giảm khả năng phân biệt màu sắc hoặc đau âm ỉ... sau va đập, chấn thương, người bệnh cần khám ngay tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt. Người làm việc trong ngành cơ khí, xây dựng, mộc... nên đeo kính bảo hộ đạt chuẩn để tránh tối đa chấn thương, bảo vệ đôi mắt.

Nhật Minh

* Tên người bệnh đã được thay đổi