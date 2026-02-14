Mắt nhìn thấy đốm đen như ruồi bay có nguy hiểm không?

Tôi nhìn thấy nhiều chấm đen nhỏ di chuyển mỗi khi đảo mắt. Hiện tượng này là gì, có nguy hiểm không? (Trung Kiên, 42 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tình trạng bạn mô tả gọi là hiện tượng ruồi bay trong mắt. Người mắc có cảm giác nhìn thấy các vật thể nhỏ, mờ, lơ lửng trước mắt, thực chất không phải ruồi bay mà là bóng của các sợi collagen hoặc tế bào trong dịch kính chiếu lên võng mạc.

Phần lớn các trường hợp ruồi bay trong mắt là lành tính, thường gặp ở người trên 40 tuổi, người cận thị nặng, làm việc nhiều với máy tính hoặc sau một đợt mệt mỏi, stress kéo dài. Nguyên nhân phổ biến nhất là do dịch kính lão hóa, co rút và ngưng tụ theo thời gian. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý nguy hiểm như bong dịch kính sau, rách hoặc bong võng mạc, viêm màng bồ đào, xuất huyết dịch kính do tiểu đường hay tăng huyết áp.

Bác sĩ Huy khám mắt cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh cần đi khám mắt sớm nếu thấy hiện tượng ruồi bay xuất hiện đột ngột với số lượng nhiều, kèm theo chớp sáng, màn đen che một phần tầm nhìn hoặc thị lực giảm nhanh. Đây có thể là dấu hiệu cấp cứu nhãn khoa, cần được chẩn đoán và xử trí kịp thời để tránh mất thị lực vĩnh viễn.

Các trường hợp ruồi bay lành tính thường không cần can thiệp mà chỉ theo dõi định kỳ, kết hợp thay đổi thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế nhìn màn hình điện tử quá lâu, bổ sung dinh dưỡng tốt cho mắt. Nếu tình trạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống hoặc do nguyên nhân bệnh lý, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng thuốc, laser hoặc phẫu thuật tùy mức độ.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7