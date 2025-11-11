Mắt nhìn thấy đốm đen có tự khỏi không?

Tôi nhìn thấy nhiều chấm đen lơ lửng trước mắt, bác sĩ chẩn đoán bị vẩn đục dịch kính nhưng không có can thiệp. Bệnh này có tự khỏi không? (Trung, 47 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Dịch kính là khối gel trong suốt nằm giữa thủy tinh thể và võng mạc mắt, chiếm khoảng 80% thể tích của nhãn cầu. Người bệnh bị vẩn đục dịch kính có thể nhìn thấy những đốm đen trôi nổi trong tầm nhìn, tốc độ di chuyển thay đổi phụ thuộc theo động tác liếc mắt. Bên cạnh triệu chứng nhìn thấy các đốm đen, người bệnh còn có thể thấy các hình dạng khác như sợi chỉ, vòng tròn, mạng nhện...

Nguyên nhân gây vẩn đục dịch kính chủ yếu do lão hóa mắt. Khi già đi, dịch kính thay đổi tính chất, trở nên lỏng hơn. Các sợi collagen trong dịch kính bị tách ra khỏi khối gel và tụ lại gây vẩn đục. Người trên 40 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, cận thị, từng chấn thương mắt (xuất huyết dịch kính, rách võng mạc, viêm màng bồ đào, u mắt...) hoặc đã phẫu thuật mắt có nguy cơ bị vẩn đục dịch kính sớm hơn.

Bác sĩ khám kiểm tra tình trạng vẩn đục dịch kính cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vẩn đục dịch kính không tự hết nhưng không cần can thiệp trong đa số trường hợp. Tuy nhiên, bệnh có thể gây cảm giác khó chịu và đôi lúc làm suy giảm thị lực, do đó bạn nên theo dõi các dấu hiệu, đi khám nếu có một số biểu hiện:

- Các đốm đen xuất hiện đột ngột, số lượng tăng nhanh rõ rệt gây ảnh hưởng tầm nhìn.

- Thấy chớp sáng như tia sét dù đang ở trong tối, có thể là dấu hiệu cảnh báo bong võng mạc.

- Thị lực mờ, tối đen một vùng nào đó như có "rèm" che.

Người cận thị nặng, từng chấn thương mắt, phẫu thuật mắt hoặc có bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, dễ bị xuất huyết dịch kính, nên khám mắt định kỳ tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa nhằm kiểm soát bệnh, hạn chế ảnh hưởng đến võng mạc.

ThS. BS Phùng Văn Thạnh

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh