Mất ngủ hại da thế nào

Mất ngủ làm gián đoạn quá trình tự sửa chữa và tái tạo của làn da, khiến da xỉn màu, thiếu sức sống, xuất hiện nếp nhăn và các bệnh về da.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sức khỏe làn da chịu sự chi phối lớn từ nhịp sinh học. Từ 23h hôm trước đến 4h hôm sau là giai đoạn da tự sửa chữa và tái tạo. Mất ngủ có thể làm gián đoạn quá trình này khiến da khó phục hồi.

Da xỉn màu, thiếu sức sống: Khi lưu lượng máu dưới da suy giảm, quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất đến tế bào da bị gián đoạn khiến da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Tuần hoàn kém kéo dài còn dẫn đến tình trạng thâm quầng mắt, bọng mắt rõ và rối loạn sắc tố, làm cho da sạm hoặc không đều màu, nhất là ở những vùng da mỏng như quanh mắt và gò má.

Mất ngủ kéo dài khiến làn da nhanh lão hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Đẩy nhanh quá trình lão hóa da: Trong khi ngủ, cơ thể sửa chữa và tái tạo các tế bào, bao gồm cả tế bào da. Ngủ không đủ giấc khiến quá trình sửa chữa tự nhiên này bị gián đoạn, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da, dẫn đến nếp nhăn, vết chân chim và da chảy xệ. Nếu dùng điện thoại trước khi ngủ, da sẽ chịu thêm tác động của ánh sáng xanh, thúc đẩy quá trình lão hóa, mất collagen, sạm màu.

Suy yếu hàng rào bảo vệ da: Mất ngủ khiến cơ thể tiết nhiều cortisol - hormone gây viêm và phá vỡ collagen làm da nhanh lão hóa và kém đàn hồi. Về lâu dài, mất ngủ còn cản trở quá trình tái tạo tế bào làm cho da phục hồi chậm, dễ tổn thương, giảm khả năng giữ ẩm.

Tăng nguy cơ mắc bệnh về da: Người mất ngủ kéo dài tăng nguy cơ bị mụn trứng cá, chàm và vảy nến. Ngủ không đủ giấc có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể và phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của da, góp phần đẩy nhanh sự phát triển hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý này.

Dược sĩ Hòa khuyến nghị để duy trì làn da khỏe mạnh, mọi người cần nâng cao chất lượng giấc ngủ. Trước khi ngủ, hãy dành thời gian thư giãn với các hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, tắm nước ấm, tránh xa thiết bị điện tử, tạo không gian ngủ yên tĩnh, mát mẻ. Hạn chế các thức uống có chứa caffeine, rượu bia vào buổi tối để tránh trằn trọc, thức giấc giữa đêm. Duy trì vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng bằng các kỹ thuật như thiền hoặc hít thở sâu.

Bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên như collagen peptide, sakura (chiết xuất hoa anh đào), p.leucotomos (từ dương xỉ), pomegranate (có trong lựu đỏ), grade seed (từ hạt nho)... có khả năng kích thích tái tạo collagen, giúp làn da duy trì độ săn chắc, sáng khỏe. Người bị mất ngủ thường xuyên nên đi khám tại khoa Thần kinh để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Đình Diệu