Mắt mờ trắng mới biết đục thủy tinh thể

TP HCMÔng Phú, 72 tuổi, nhìn kém, mắt ngả màu trắng đục, bác sĩ chẩn đoán bị đục thủy tinh thể giai đoạn 3.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt phải ông Phú chỉ còn 4/10, mắt trái 6/10 do đục thủy tinh thể. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, bị đái tháo đường type 2 hơn 10 năm, đang điều trị bằng thuốc uống kết hợp tiêm insulin. Hai bệnh nền lâu năm này có thể thúc đẩy tình trạng đục thủy tinh thể tiến triển nhanh hơn bình thường, khiến thị lực suy giảm rõ chỉ trong vài tháng.

Ông Phúc được kiểm tra chuyên sâu như đo khúc xạ, đo nhãn áp, siêu âm mắt, đánh giá độ dày thủy tinh thể, tình trạng giác mạc và kiểm soát đường huyết ổn định ở mức 6.5 mmol/L. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật Phaco, tránh bệnh diễn tiến nặng hơn gây khó khăn khi điều trị, giảm khả năng hồi phục thị lực.

Kỹ thuật Phaco dùng sóng siêu âm tán nhuyễn thủy tinh thể hỏng, hút ra khỏi mắt và thay thế bằng thấu kính nội nhãn phù hợp (thủy tinh thể nhân tạo). Nhờ ít xâm lấn nên thời gian phẫu thuật nhanh, thị lực được phục hồi sớm.

Bác sĩ phẫu thuật Phaco thay thủy tinh thể nhân tạo cho ông Phú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái khám sau hai tuần, thị lực hai mắt ông Phú phục hồi tốt, đạt 10/10, không còn bị chói lóa. Tuy nhiên, ông cần chú ý chăm sóc, bảo vệ mắt, cho mắt nghỉ ngơi hợp lý, đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như giảm thị lực, đau nhức dữ dội, nhìn thấy chấm đen, sưng mí.

Đục thủy tinh thể (cườm khô) xảy ra khi thấu kính của mắt bị biến đổi do lão hóa hoặc chấn thương, mất dần độ trong suốt và chuyển sang trắng đục hoặc vàng. Bệnh tiến triển âm thầm với các dấu hiệu như mờ mắt, nhìn như có màn che, thấy chấm đen, quầng sáng hoặc thay đổi màu sắc.

Theo bác sĩ Phúc, đục thủy tinh thể thường gặp ở người trên 60 tuổi, đặc biệt người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao hơn 2-5 lần, đồng thời dễ gặp các bệnh mắt khác có thể dẫn đến mù lòa nếu không điều trị kịp thời.

Ngọc Kim Thắm

*Tên người bệnh đã được thay đổi