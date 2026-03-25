Mắt mờ như có màng che cảnh báo bệnh gì?

Gần đây mắt phải của tôi thường xuyên nhìn mờ như có lớp màng che, nhất là khi đọc chữ nhỏ hoặc nhìn xa. Đây là dấu hiệu bệnh gì, có nguy hiểm không? (Minh Anh, Hải Phòng)

Trả lời:

Mắt nhìn mờ như có màng che là tình trạng thị lực trở nên mờ hơn bình thường, khiến người bệnh có cảm giác trước mắt xuất hiện một lớp sương hoặc màng mỏng khiến hình ảnh quan sát không còn rõ ràng. Điều này có thể gây khó khăn khi đọc sách, sử dụng thiết bị điện tử hoặc lái xe, nhìn xa.

Tình trạng này khác với nhìn mờ do tật khúc xạ như cận, viễn hoặc loạn thị. Với tật khúc xạ, thị lực thường cải thiện khi nheo mắt hoặc đeo kính phù hợp. Ngược lại, cảm giác mờ như có lớp màng che thường không đỡ khi nheo mắt và có thể liên quan đến bề mặt mắt, giác mạc, thủy tinh thể hoặc các cấu trúc sâu hơn trong mắt.

Bác sĩ Huyền khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân gây ra tình trạng này khá đa dạng. Một số trường hợp liên quan đến các vấn đề nhẹ, tạm thời như khô mắt, dị ứng hoặc mỏi mắt do làm việc lâu với máy tính, điện thoại. Khi bề mặt mắt thiếu độ ẩm hoặc bị kích thích, thị lực có thể giảm tạm thời và tạo cảm giác như có một lớp màng mỏng trước mắt.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của một số bệnh lý về mắt. Các bệnh như viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào hoặc một số bệnh lý đáy mắt đều có thể gây giảm thị lực, khiến người bệnh cảm thấy tầm nhìn bị che mờ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những bệnh lý này có thể dẫn đến suy giảm thị lực lâu dài hoặc mất thị lực.

Khi xuất hiện tình trạng nhìn mờ như có màng che, người bệnh nên cho mắt nghỉ ngơi, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài và đảm bảo môi trường làm việc đủ ánh sáng. Cho mắt nghỉ ngơi định kỳ, chớp mắt thường xuyên có thể giảm mỏi mắt. Trong một số trường hợp, sử dụng nước mắt nhân tạo giúp giữ ẩm cho bề mặt mắt, giảm nhìn mờ.

Nếu mờ mắt kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo các dấu hiệu như đau mắt, đỏ mắt, nhạy cảm với ánh sáng, giảm thị lực nhanh hoặc nhìn hình ảnh bị méo, người bệnh nên đến bệnh viện chuyên khoa mắt để được kiểm tra. Bác sĩ có thể chỉ định đo thị lực, soi đáy mắt hoặc chụp hình ảnh võng mạc để xác định nguyên nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thanh Huyền

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội