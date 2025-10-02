TP HCMÔng Thanh, 63 tuổi, mắt mờ tưởng do tiếp xúc bụi gỗ, từ Campuchia về Việt Nam khám, phát hiện mắc bệnh glôcôm kèm đục thủy tinh thể.

Mắt ông Thanh thỉnh thoảng đau rát, đỏ, nhìn mờ. 6 tháng trước, mắt phải đau nhức, chảy nước mắt, nhìn thấy quầng sáng màu xanh đỏ khi xem tivi, điện thoại, bóng đèn.

Khi ông Thanh đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 kiểm tra, ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, chẩn đoán hai mắt bị đục thủy tinh thể (cườm khô) kèm theo loạn 3.5 độ mỗi mắt. Mắt phải có nhiều vấn đề nghiêm trọng khác gồm bệnh glôcôm (cườm nước), sẹo và đục giác mạc. Điều trị đục thủy tinh thể và glôcôm cùng lúc khá phức tạp do vừa phải tán nhuyễn thủy tinh thể vừa điều chỉnh áp lực nội nhãn. Do đó, với trường hợp ông Thanh, bác sĩ phẫu thuật mắt phải trước, khi mắt này ổn định và hồi phục thị lực sẽ mổ mắt trái.

Bác sĩ phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng sóng siêu âm, đặt thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu giúp điều trị đục thủy tinh thể. Riêng với mắt phải, cần kết hợp phẫu thuật cắt bè củng giác mạc, cấy ống thoát thủy dịch để điều trị bệnh glôcôm.

Nhân viên y tế nhỏ thuốc rửa mắt, sát trùng vùng mắt cho ông Thanh trước phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái khám sau hai tháng phẫu thuật, mắt trái ông Thanh sáng rõ hơn, thị lực đạt 9/10, mắt phải hồi phục khoảng 70%, đạt thị lực 7/10. Theo bác sĩ Tùng, tình trạng hai mắt của người bệnh khác nhau nên tỷ lệ hồi phục cũng khác. Thông thường, thị lực sau mổ khó đạt 100% vì các dây thần kinh thị giác lúc này đã bị tổn thương phần nào do bệnh glôcôm.

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, ảnh hưởng khả năng tiếp nhận ánh sáng và hình ảnh. Còn bệnh glôcôm xảy ra khi dây thần kinh thị giác bị tổn thương, có xu hướng tiến triển âm thầm, không hồi phục. Hai bệnh này hình thành do các nguyên nhân khác nhau nhưng có một số yếu tố chung như lão hóa, chấn thương, phẫu thuật mắt hoặc dùng các thuốc chứa corticoid kéo dài...

Người thường xuyên làm việc trong điều kiện không có kính bảo hộ, khói bụi có nguy cơ mắc các bệnh như khô, mỏi, kích ứng mắt, thậm chí rách giác mạc cao hơn nếu xảy ra va chạm, tai nạn... không nên tự ý đoán bệnh và điều trị mắt tại nhà, cần đi khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt. Khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng một lần hoặc ngay khi có bất thường để phát hiện sớm các bệnh về mắt và điều trị kịp thời.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi