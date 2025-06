Má nổi mạch máu màu tím, đỏ là bệnh gì?

Hai bên má tôi xuất hiện các đường gân máu tím, đỏ li ti dưới da. Đây là bệnh gì, có tự hết không hay cần điều trị thế nào? (Anh Ngọc, Hà Nội)

Trả lời:

Hai má xuất hiện những đường hoặc hoa văn màu tím, đỏ giống như mạng nhện được gọi là giãn mao mạch. Tình trạng này xảy ra khi các mạch máu ngay phía dưới da bị giãn và nổi đỏ lên bề mặt da, thường xuất hiện ở những vùng da dễ nhìn thấy như mặt (má, mũi, môi, mắt), tay hoặc chân. Chúng thường không gây hại nhưng có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu hoặc mất thẩm mỹ.

Có nhiều nguyên nhân giãn mao mạch như thời tiết thay đổi, tiếp xúc ánh nắng mặt trời, tiếp xúc với hóa chất, sử dụng rượu bia, hoặc lạm dụng thuốc bôi chứa corticoid, yếu tố di truyền. Dù đa số trường hợp giãn mao mạch lành tính, đôi khi chúng có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng. Ví dụ, giãn mao mạch xuất huyết di truyền (HHT) là rối loạn ít gặp có thể gây giãn mao mạch ở các cơ quan quan trọng như gan, phổi hoặc não; hoặc có thể là da nhiễm corticoid bôi các hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có chứa chất corticoid trong thời gian dài, dẫn đến teo da, giãn mạch.

Nếu vùng má xuất hiện các mạch máu nổi rõ, kèm đỏ bừng, ngứa nhẹ hoặc cảm giác châm chích khi thay đổi thời tiết, bạn nên đi khám ngay, tránh kéo dài ảnh hưởng đến làn da.

Điều trị giãn mao mạch bằng laser 4D. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào nguyên nhân gây giãn mao mạch mà phương pháp điều trị khác nhau. Nếu do nguyên nhân mạch máu, phương pháp điều trị phổ biến nhất là công nghệ IPL (xung ánh sáng cường độ cao) và laser. Trong đó, công nghệ laser 4D dynamic xung dài được đánh giá là mang lại hiệu quả rõ rệt và nhanh chóng hơn so với các phương pháp khác. Laser 4D dynamic xung dài sử dụng bước sóng 1064 nm, có khả năng thâm nhập sâu vào các lớp biểu bì của da. Nhờ đó, tia laser tác động trực tiếp đến các thành mao mạch bị giãn, làm co lại thành mạch, giảm đỏ da, nổi mạch và giãn mao mạch.

Ưu điểm của phương pháp này là không xâm lấn, không gây tổn thương vùng da xung quanh, thúc đẩy quá trình tái tạo da, mang lại làn da đều màu và khỏe mạnh hơn. Đây là lựa chọn tối ưu cho những ai đang bị giãn mao mạch, nhất là ở vùng mặt như mũi, má. Bạn nên đến các cơ sở uy tín, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da để được tư vấn và lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

TS.BS. Đặng Thị Ngọc Bích

Trưởng Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM