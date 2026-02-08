Lưu ý khi uống sữa đặc có đường

Sữa đặc có đường thời hạn sử dụng lâu hơn sữa thông thường, có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều món ăn, đồ uống song chứa nhiều calo nên dễ gây tăng cân.

Sữa đặc có đường được tạo ra bằng cách loại bỏ phần lớn nước khỏi sữa bò, tạo thành hỗn hợp sánh đặc, sau đó bổ sung đường và đóng hộp. Nhờ quy trình này, sản phẩm có vị ngọt đậm, màu sẫm, kết cấu mịn, khác biệt rõ rệt so với sữa tươi thông thường.

Sữa cô đặc và sữa đặc có đường đều được sản xuất bằng cách loại bỏ hơn một nửa lượng nước khỏi sữa bò, nhưng khác nhau ở thành phần và phương pháp bảo quản. Sữa đặc có đường được bổ sung đường để kéo dài thời hạn sử dụng, trong khi sữa cô đặc không thêm đường mà được xử lý ở nhiệt độ cao (tiệt trùng), nhờ đó có thể pha lại với nước để đạt giá trị dinh dưỡng gần tương đương sữa bò ban đầu.

Thông tin dinh dưỡng

Sữa đặc có đường rất giàu năng lượng, chỉ cần 2 thìa canh (30 ml) cung cấp:

Lượng calo: 90 kcal

Carbohydrate: 15,2 g

Chất béo: 2,4 g

Protein: 2,2 g

Canxi: 8% giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV)

Phốt pho: 10% lượng khuyến nghị hàng ngày (RDI)

Selen: 7% RDI

Riboflavin (B2): 7% RDI

Vitamin B12: 4% RDI

Choline: 4% RDI

Lợi ích

Thời hạn sử dụng dài

Lượng đường bổ sung trong sữa đặc có đường giúp sữa có thể bảo quản lâu hơn nhiều so với sữa thông thường. Sữa đặc có đường có thể được bảo quản trong lon rất lâu mà không cần làm lạnh, có thể lên đến một năm. Tuy nhiên, sau khi mở, sữa đặc có đường phải được bảo quản trong tủ lạnh, thời hạn sử dụng giảm đáng kể, chỉ còn khoảng hai tuần. Luôn kiểm tra hướng dẫn sử dụng trên lon để đảm bảo độ tươi ngon tối đa.

Cung cấp thêm calo và protein

Hàm lượng calo cao giúp sữa đặc có đường trở thành lựa chọn phù hợp cho người cần tăng cân. Chỉ 2 thìa canh (30 ml) cung cấp khoảng 90 kcal và 2 g protein. So với việc bổ sung đường đơn thuần, sữa đặc có đường mang lại lợi ích dinh dưỡng cao hơn nhờ cung cấp thêm protein, chất béo cùng các khoáng chất quan trọng cho xương như canxi, phốt pho.

Nhược điểm

Mặc dù sữa đặc có đường có một số lợi ích song nó cũng có thể tồn tại một vài hạn chế.

Lượng đường cao

Sữa đặc có đường thường chứa lượng đường rất cao, chiếm khoảng 40-50% thành phần, cao hơn gấp nhiều lần so với đường tự nhiên trong sữa tươi (chỉ khoảng 4-5%). 30 ml sữa đặc có đường cung cấp hơn 15 g đường, trong khi cùng lượng sữa cô đặc không béo chỉ chứa hơn 3 g. Nó cũng chứa một số protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Dễ tăng cân

Với những người cần tăng cân, sữa đặc có đường có thể là một nguồn bổ sung năng lượng. Trong khi với người đang giảm cân, loại thực phẩm này dễ khiến nạp thêm calo không cần thiết.

Ít linh hoạt trong nấu ăn

Sữa đặc có đường là nguyên liệu độc đáo, thơm ngậy, được yêu thích nhờ vị ngọt đậm, nhưng cũng dễ gây ngán và khó sử dụng thay thế sữa tươi thông thường. Với hàm lượng đường cao, nó không phù hợp cho các món mặn, có thể là nguyên nhân khiến món ăn dễ bị biến vị nếu dùng sai công thức.

Hạn chế người dùng

Do được sản xuất từ sữa bò, sữa đặc có đường chứa protein sữa và lactose, vì vậy không phù hợp với người dị ứng protein sữa hoặc không dung nạp lactose.

Cách sử dụng

Sữa đặc có đường được sử dụng trong nhiều món ăn và đồ uống khác nhau, bao gồm các loại bánh nướng, món hầm mặn ngọt, thậm chí cả cà phê. Với kết cấu sánh mịn và vị ngọt, nó trở thành một nguyên liệu bổ dưỡng trong các món tráng miệng. Bạn có thể dùng sữa đặc có đường làm kem, bánh hoặc thêm vào một số món hầm, súp ngọt hoặc mặn để tăng độ béo ngậy.

Bảo Bảo (Theo Healthline)