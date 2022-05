Lương mới ra trường 3,5 triệu đồng

Nhiều bạn trẻ mới ra trường đã đòi hỏi phải kiếm được một công việc tốt, lương cao, thay vì chấp nhận quãng thời gian lương thấp để học việc.

Đọc bài viết "Khủng hoảng tuổi 22", tôi rất đồng cảm với nỗi bất an của tác giả Nguyễn Hoàng Quang, cũng như nhiều bạn trẻ mới tốt nghiệp Đại học. Bản thân tôi cũng đi lên từ những ngày tháng khó khăn như vậy.

Hồi mới ra trường, công việc đầu tiên chỉ giúp tôi kiếm được vỏn vẹn 3,5 triệu đồng một tháng (lương thử việc). Nhưng dần dần, công việc dần tiến triển, kéo theo thu nhập từ lương của tôi cũng tăng lên theo thời gian: từ 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu, và hiện tại là 20 triệu đồng.

Nói vậy để thấy, nếu không tích lũy đủ kinh nghiệm ngay từ ngày còn là sinh viên thì bạn bắt buộc phải chấp nhận quãng thời gian lương thấp để "học việc" khi mới ra trường. Qua mỗi môi trường, bạn sẽ tích lũy thêm được kinh nghiệm, để tăng thêm cơ hội tìm được những công việc tốt hơn, với mức lương cao hơn.

Nếu các bạn chấp nhận hạ thấp kỳ vọng lương của mình thì tôi nghĩ sẽ không thiếu công việc cho bạn "thực chiến". Tiếc rằng, nhiều bạn trẻ khi mới ra trường lại không nghĩ được như vậy. Họ luôn đòi hỏi phải kiếm được một công việc tốt, lương cao, nhưng lại liên tục than trách nhà tuyển dụng nào cũng đòi kinh nghiệm, bằng cấp liên quan...

>> Cú sốc nhảy việc vì ham lương cao

Thực ra, 22 tuổi, mới ra trường, bạn có thể rất non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng bù lại, lợi thế nhất của sự non trẻ chính là bạn có cơ hội để thử nghiệm tất cả những gì có thể. Đừng nghĩ rằng cứ ra trường là phải được làm đúng chuyên môn, phải có công việc ổn định ngay lập tức. Hãy nghĩ đơn giản rằng mỗi một môi trường mới không chỉ mang đến tiền bạc mà sẽ cho bạn thêm cơ hội để học một kỹ năng mới để hoàn thiện bản thân. Cứ như vậy, vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì được học ở nhà trường.

Còn về câu hỏi "làm thế nào để tăng thu nhập cho bản thân?", theo tôi, có rất nhiều cách. Bạn có thể kinh doanh online, viết content, dịch thuật Tiếng Anh, gia sư... Thời gian rảnh buổi tối và cuối tuần, ngoài nghĩ đến việc làm thêm để tăng thu nhập, bạn có thể tận dụng để học thêm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, hoặc học thêm một ngành khác, tùy vào sở thích và năng lực, cũng như đam mê của mình.

Hiện tại, dù đã lập gia đình và có một con nhỏ, nhưng tôi luôn ước giá như thời gian quay trở lại, mình sẽ tận dụng lúc rảnh rỗi thời tuổi trẻ để được học nhiều hơn, nâng cao bản thân hơn, có lẽ tôi sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn sau này.

Đan Thanh

