'Trung tâm thương mại đông khách vì miễn phí gửi xe'

" Aeon Mall có thể cách xa nhà một chút, nhưng tôi vẫn có rất nhiều lý do để sẵn sàng chọn nơi đây làm điểm đến mua sắm. Dưới đây là những điểm cộng nổi bật khiến tôi ưa thích nhất:

- Bãi đỗ xe miễn phí, kể cả xe hơi: Mặc dù số tiền đỗ xe không quá lớn, nhưng điều này lại mang đến rất nhiều thiện cảm từ khách hàng. Ai cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải lo tìm tiền lẻ hay chờ thối tiền khi đỗ xe.

- Chỗ ngồi công cộng thoải mái: TTTM này luôn tạo ra không gian thoải mái với các khu vực ghế ngồi dành cho khách hàng. Không giống nhiều nơi khác, nơi mà bạn phải đi vòng quanh để tìm cách tiêu tiền, Aeon Mall thực sự quan tâm đến sự tiện nghi của khách hàng.

- Không gian rộng rãi, thoáng đãng: Với không gian cao và thoáng, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, không bị cảm giác ngột ngạt như tại một số trung tâm mua sắm khác.

- Nhà vệ sinh sạch sẽ: đây là một yếu tố quan trọng mà không phải nơi nào cũng làm được. Tại Aeon Mall, tôi thấy nhà vệ sinh luôn được giữ gìn sạch sẽ, mang lại sự thoải mái cho khách hàng.

- Nhân viên thân thiện và gần gũi: Không chỉ phục vụ chuyên nghiệp, nhân viên tại đây còn luôn tươi cười, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ, khiến bạn cảm thấy được chào đón và quan tâm".

Đó là quan điểm của độc giả Team trả lời cho câu hỏi "Vì sao Lotte, Aeon vẫn kín khách trong khi nhiều mặt bằng thương mại khác nằm ở khu đất vàng vẫn ế ẩm?". Khoảng 2-3 năm trở lại đây, tình trạng khách thuê trả mặt bằng diễn ra phổ biến tại nhiều trung tâm thương mại ở Hà Nội. Không ít dự án từng là tâm điểm vui chơi, mua sắm tại Thủ đô một thời, nay rơi vào cảnh trống mặt bằng kéo dài, khách mua èo uột. Ngược lại, nhiều trung tâm thương mại vẫn đắt khách thuê, chủ yếu từ chủ đầu tư ngoại như Lotte, Aeon hay Central Retail. Nhiều dự án có tỷ lệ lấp đầy khách thuê trên 95% như Lotte Mall West Lake, Aeon Mall Hà Đông, Aeon Mall Long Biên...

Lý giải nguyên nhân của sự đối lập trên, bạn đọc Thanh Hiếu Phạm cho rằng: "Từ khi có Aeon Mall Hà Đông, nhà mình không còn đi các trung tâm thương mại khác. Lý do là bởi:

- Bãi đỗ xe rộng, miễn phí: Gia đình tôi có thể vui chơi, mua sắm thoải mái, càng ở lâu tiêu tiền càng nhiều. Trong khi đó, ở chỗ khác, tôi phải cố gắng mua nhanh rồi về vì sợ tiền gửi xe tăng theo thời gian.

- Từ ăn uống, vui chơi, mua sắm đều đủ cả: Một điểm đến với nhiều lựa chọn, có đủ các mặt hàng từ giá trị thấp đến giá trị cao, đủ các dịch vụ mua sắm, giải trí khác nhau, theo kiểu 'all in one' sẽ luôn là lựa chọn số một".

Đồng quan điểm, độc giả Baoanhtran cũng ưu tiên lựa chọn các TTTM miễn phí gửi xe: "Tôi cho rằng, một phần lý do khiến các trung tâm thương mại vắng khách liên quan tới hạ tầng để xe và phí trông xe. Ví dụ như một trung tâm trên cùng trục đường này thường xuyên ùn ứ, lối đi vào nhỏ, hầm để xe không rộng, phí gửi xe khá cao (35.000 đồng một giờ). Thế nên, nghĩ thôi tôi cũng thấy ngại tới những trung tâm thương mại như vậy rồi".

"Với sự xuất hiện những trung tâm thương mại mới, rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ, có không gian ngồi nghỉ, dừng chân, có đầy đủ tiện ích phục vụ mọi lứa tuổi... thì những nơi chỉ lo chất hàng lên bán, nóng nực, thiếu quan tâm tới khách hàng sẽ bị thương mại điện tử quật ngã trong vài năm nữa", bạn đọc Xuanlam cảnh báo.

Trong khi đó, với cái nhìn khác về câu chuyện này, bạn đọc Luc Binh Trang gợi ý hướng đi cho các TTTM vắng khách: "Có miễn phí gửi xe máy, ôtô... thì cũng ít người vào nếu TTTM đó không có đủ diện tích và tiềm lực làm 'all in one' như các đại siêu thị Aeon, Lotte... (họ có cả một chuỗi các trung tâm thương mại và đội ngũ điều hành chuyên nghiệp). Còn các trung tâm này nhỏ lẻ thì tốt nhất nên chuyển sang cho thuê mặt bằng làm văn phòng, dịch vụ spa, nail... Ai đi Singapore, Đài Loan, Nhật Bản... sẽ thấy các trung tâm kiểu hạng B, C, D... thế này cũng nhiều và chủ đầu tư chấp nhận phân khúc ngách, thay vì cạnh tranh với các đại siêu thị".

Lê Phạm tổng hợp