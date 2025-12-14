Lợi ích sức khỏe khi ăn trái kiwi

Ăn kiwi có thể làm tăng lượng hợp chất thực vật mà cơ thể hấp thụ, giúp duy trì sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa nhờ giàu vitamin.

100 g kiwi xanh sống cung cấp:

Calo: 64

Carbohydrate: 14 g

Chất xơ: 3 g

Chất béo: 0,44 g

Protein: 1 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV) Vitamin C: 83% Vitamin E: 9% Vitamin K: 34% Folate: 7% Đồng: 15% Kali: 4% Magiê: 4%



Kiwi còn chứa kali, đồng, vitamin K, folate và vitamin E, chất dinh dưỡng tan trong chất béo có tác dụng chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch. Kiwi ít calo, protein và chất béo nhưng giàu chất xơ.

Lợi ích

Cung cấp các hợp chất thực vật

Ngoài chứa các chất dinh dưỡng chống oxy hóa như vitamin C và vitamin E, kiwi còn cung cấp nhiều các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm cho cơ thể. Khả năng chống oxy hóa của kiwi được đánh giá cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến như táo, bưởi và lê.

Trái cây này chứa carotenoid, có đặc tính tăng cường sức khỏe. Các hợp chất này bao gồm lutein, zeaxanthin, beta carotene. Chế độ ăn giàu carotenoid có thể bảo vệ chống lại một số tình trạng sức khỏe, bao gồm cả bệnh tim. Carotenoid cũng góp phần giảm các triệu chứng trầm cảm.

Các hợp chất polyphenol như axit caffeic và axit chlorogenic trong kiwi có tác dụng chống viêm khắp cơ thể.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn giàu trái cây như kiwi hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm huyết áp cao. Các chất chống oxy hóa trong kiwi không chỉ làm giảm huyết áp mà còn góp phần đẩy lùi tình trạng kết tập tiểu cầu. Trong khi tăng hoạt động tiểu cầu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim vì tiểu cầu có thể bám vào thành mạch máu, tạo thành mảng bám, gọi là xơ vữa động mạch.

Ăn kiwi có thể kiểm soát cholesterol toàn phần và triglyceride, đồng thời tăng cường cholesterol tốt (HDL) bảo vệ tim.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Kiwi chứa cả chất xơ không hòa tan và hòa tan. Chất xơ hòa tan có lợi cho điều hòa lượng đường trong máu và sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Ngược lại, chất xơ không hòa tan lại giúp duy trì nhu động ruột đều đặn.

Chất xơ trong kiwi có khả năng giữ nước và trương nở tốt hơn các loại chất xơ khác như chất xơ từ táo và cám lúa mì. Do những đặc tính này, kiwi có thể là lựa chọn tốt cho những người bị táo bón.

Nguồn vitamin C dồi dào

Lượng vitamin C dồi dào trong kiwi hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Nó cũng tham gia vào chức năng miễn dịch, sản xuất collagen và các chất dẫn truyền thần kinh.

Giảm hen suyễn

Vitamin C có liên quan đến giảm các triệu chứng thở khò khè ở một số người mắc hen suyễn.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Hàm lượng vitamin, chống oxy hóa và carotenoid cao trong kiwi có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt và tăng cường sức khỏe tổng thể của mắt. Điều này đặc biệt có lợi khi kết hợp kiwi với các loại trái cây và rau củ giàu vitamin và khoáng chất khác.

Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD, Phòng khám Cleveland)