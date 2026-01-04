Lợi ích sức khỏe của cần tây

Cần tây giúp tăng độ giòn cho các món salad, nước chấm và còn chứa nhiều dưỡng chất, chất chống oxy hóa giúp phòng ung thư, tốt cho tim mạch.

Giống như hầu hết các loại rau, cần tây hầu như chỉ chứa nước. Các chất dinh dưỡng quan trọng nhất của cần tây là carbohydrate, protein, một lượng nhỏ chất béo, vitamin và khoáng chất gồm:

Vitamin A

Vitamin C

Vitamin K

Kali

Folate

Canxi

Một cốc cần tây thái nhỏ chứa:

Calo: 14

Protein: Dưới 1 g

Chất béo: Dưới 1 g

Carbohydrate: 3 g

Chất xơ: 1,6 g

Đường: 1 g

Lợi ích

Phòng ung thư

Các chất chống oxy hóa trong cần tây bao gồm các loại phổ biến như flavonoid, vitamin C cùng với lunularin và bergapten. Chúng có thể giúp loại bỏ các hóa chất tự nhiên trong cơ thể gọi là gốc tự do gây hại cho tế bào và dẫn đến ung thư cũng như các bệnh khác.

Kiểm soát huyết áp

Cần tây rất giàu hợp chất thực vật phthalide giúp giãn thành động mạch, thúc đẩy máu lưu thông, nhờ đó hạ huyết áp.

Phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer

Hợp chất DL-3-n-butylphthalide được chiết xuất từ hạt hoa cần tây cải thiện khả năng tư duy và trí nhớ. Chiết xuất hạt này có thể giảm triệu chứng cũng như ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Giảm cholesterol

Cần tây có tác dụng cải thiện và duy trì sức khỏe tim mạch nhờ khả năng làm giảm cholesterol. Mặt khác, đây còn là thực phẩm chứa 3-n-butylphthalide - hợp chất có vai trò giảm mỡ máu trong cơ thể.

Kháng viêm

Hạt cần tây từ lâu được sử dụng trong dân gian để kháng khuẩn. Nó có chứa hoạt chất đặc biệt với khả năng làm giảm đáng kể sự phát triển của vi khuẩn.

Giảm viêm

Chất chống oxy hóa cùng với polysaccharide của rau cần tây có tác dụng như chất kháng viêm. Do đó, cần tây giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, nhất là ở người cao tuổi bằng cách chống lại tác hại của gốc tự do gây ra tình trạng viêm. Viêm là tác nhân gây ra các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, viêm khớp...

Phòng lở loét

Rau cần tây có thể phòng ngừa và giảm nguy cơ hình thành vết loét gây đau. Do nó có chứa ethanol - chất có vai trò đặc biệt đối với việc bảo vệ thành ống tiêu hóa tránh lở loét.

Giải độc, lợi tiểu

Natri và kali là các chất điện giải trong cần tây đóng vai trò hỗ trợ điều tiết chất lỏng, thanh lọc cơ thể, từ đó có tác dụng lợi tiểu. Mặt khác, loại rau này còn thúc đẩy quá trình sản xuất nước tiểu, cải thiện sức khỏe tiết niệu nói chung.

Phòng nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhờ khả năng làm giảm acid uric, kích thích sản xuất nước tiểu nên cần tây có thể giảm triệu chứng của các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn trong các cơ quan sinh sản và ống tiêu hóa. Ngoài ra, thực phẩm này còn có tác dụng phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu, u nang, bệnh thận và bệnh rối loạn bàng quang.

Hỗ trợ giảm cân

Cần tây rất giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no khi ăn. Với người có nhu cầu giảm cân, ăn cần tây giúp no bụng và giảm cảm giác thèm ăn. Đặc biệt, uống nước ép hoặc ăn rau cần tây kết hợp tập thể dục phù hợp mang lại hiệu quả giảm cân rõ rệt và an toàn.

Cách sử dụng cần tây

Nước ép: Uống một cốc nước ép cần tây vào buổi sáng trước bữa ăn giúp khởi đầu ngày lành mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước ép không có nhiều chất xơ, vì vậy hãy kết hợp với các nguồn chất xơ khác trong chế độ ăn uống.

Cần tây sống hoặc nấu chín: Ăn cần tây sống trong các món salad hoặc như món ăn nhẹ có thể giữ nguyên các chất dinh dưỡng. Nấu cần tây trong súp, hầm hoặc xào vẫn giữ được nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Kết hợp với thực phẩm khác: Ăn cần tây cùng các loại thực phẩm giàu protein và chất xơ khác để có chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng.

Bảo Bảo (Theo WebMD)