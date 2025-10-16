Lợi ích khi ăn thanh long thường xuyên

Thanh long ít đường, giàu chất chống oxy hóa, giảm tình trạng kháng insulin và gan nhiễm mỡ, còn chất xơ nuôi dương lợi khuẩn trong ruột.

Bạn có thể thái lát thanh long và ăn trực tiếp, thử với sữa chua hoặc thêm vào sinh tố hoặc salad. Thanh long có vỏ màu đỏ tươi, phần thịt màu trắng hoặc đỏ và hạt đen, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng

Thanh long cung cấp sắt, magie và chất xơ dồi dào, cùng nhiều dưỡng chất khác. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g thanh long có:

Lượng calo: 57

Protein: 0,36 g

Chất béo: 0,14 g

Carbohydrate: 15 g

Chất xơ: 3 g

Vitamin C: 5% giá trị hàng ngày (DV)

Sắt: 1% DV

Magie: 2% DV

Cung cấp nhiều chất chống oxy hóa

Thanh long chứa nhiều loại chất chống oxy hóa, là những hợp chất bảo vệ tế bào khỏi các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do, có liên quan đến các bệnh mạn tính và lão hóa. Một số chất chống oxy hóa chính có trong thanh long gồm:

Betalain: Sắc tố đỏ đậm có trong cùi thanh long đỏ, giảm cholesterol toàn phần, LDL cùng các yếu tố nguy cơ sức khỏe khác.

Hydroxycinnamate: Nhóm hợp chất có hoạt tính chống ung thư.

Flavonoid: Nhóm chất chống oxy hóa lớn và đa dạng, có liên quan đến tăng cường sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Lợi ích sức khỏe

Nhờ các vitamin và dưỡng chất phong phú, ăn thanh long có khả năng phòng chống bệnh tim mạch, ung thư, loãng xương và giúp giảm cân.

Phòng bệnh tim mạch

Các hạt thanh long chứa nhiều axit béo lành mạnh là omega-3 và omega-6 góp phần phòng bệnh tim mạch. Vitamin B3 có tác dụng giảm chỉ số cholesterol có hại (LDL) và tăng lượng cholesterol tốt (HDL). Ăn thanh long góp phần ngăn ngừa hiện tượng mất cân bằng oxy hóa, một trong những nguyên nhân dẫn đến đau tim.

Phòng ung thư

Thanh long rất giàu các chất chống oxy hóa hỗ trợ cơ thể chống lại các tế bào ung thư. Loại quả này còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp ngăn sự tăng trưởng của khối u, đồng thời giảm các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, đau đớn, mất cảm giác ngon miệng ở người bệnh ung thư. Loại quả này cũng giúp thanh lọc cơ thể khỏi các kim loại nặng độc hại.

Thúc đẩy tiêu hóa và chuyển hóa

Chất xơ trong giúp tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy. Người muốn giảm cân nên ăn thanh long vì nó duy trì trạng thái no lâu, thúc đẩy trao đổi chất, giảm đường huyết, hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.

Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng vitamin và dưỡng chất phong phú bao gồm vitamin C, B1, B2, B3; canxi, phốt pho, sắt, protein, chất xơ trong thanh long giúp tăng cường miễn dịch. Nó còn hỗ trợ cơ thể chống lại các vi khuẩn virus, giảm nguy cơ viêm nhiễm, đồng thời đào thải các chất độc hại còn ứ đọng ra ngoài cơ thể để phòng bệnh tật.

Bổ mắt

Mắt cần vitamin A để nhìn trong điều kiện thiếu sáng và nhận biết màu sắc. Thiếu hụt loại vitamin này còn dễ gây ra quáng gà và thoái hóa điểm vàng. Thanh long chứa lượng vitamin A dồi dào, cải thiện vấn đề thị lực.

Hỗ trợ hệ thần kinh

Thanh long cung cấp vitamin B hỗ trợ sự hình thành và duy trì của các cấu trúc cơ bản trong não. Canxi tăng cường chức năng của hệ thần kinh, giữ cho các dây thần kinh khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả. Các chất béo tốt có khả năng nuôi dưỡng và bảo vệ bao myelin, tăng tốc độ truyền xung điện dọc theo dây thần kinh.

Giúp xương, răng khỏe

Canxi và phốt pho giúp xương, răng chắc khỏe, nhanh phục hồi nếu bị tổn thương, đồng thời hạn chế nguy cơ loãng, giòn xương.

Đẹp da

Các chất béo tốt cùng các chất chống oxy hóa có trong quả thanh long giữ cho da mịn màng, tươi trẻ.

Cách chọn thanh long

Thanh long ruột đỏ ngọt hơn màu trắng do có hàm lượng đường cao hơn. Người tiểu đường và người giảm cân nên ưu tiên ăn thanh long trắng.

Chất chống oxy hóa có lợi trong việc ngăn ngừa các tình trạng viêm nhiễm như viêm do bệnh gout, tiểu đường và các dạng viêm khớp khác. Thanh long ruột trắng cũng có những chất này, nhưng hàm lượng thấp hơn so với ruột đỏ.

Thanh long tròn thường ngọt và thơm ngon hơn quả dài. Một quả thanh long tròn đầy, căng mọng chứng tỏ đã hấp thụ đủ dinh dưỡng với phần thịt dày, vỏ mỏng và có vị ngọt.

Bảo Bảo (Nguồn Tổng hợp)