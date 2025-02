Ăn thanh long ruột đỏ hay trắng tốt hơn?

Bất kỳ loại thanh long nào cũng mang nhiều dưỡng chất có lợi, còn việc lựa chọn tiêu thụ sản phẩm ruột đỏ hay trắng phụ thuộc sở thích, nhu cầu của mỗi người.

BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3 cho biết trong 100 g thanh long có 60 g calo, 13 g carbohydrate, 1,2 g chất đạm, 3 g chất xơ, giàu vitamin C, B1, B2, B3 và các chất khoáng như sắt, canxi và photpho, không chứa chất béo.

Hương vị của thanh long ruột đỏ ngọt hơn so với giống trắng, lý do loại này có hàm lượng đường cao hơn. Trong 100 g thanh long ruột đỏ chứa 11,5 g đường, còn trắng chứa 7,65 g.

So với các loại quả khác, chỉ số đường huyết (GI) của thanh long thấp, trong khoảng 48-52, giàu chất xơ, tốt cho người bệnh tiểu đường. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường hoặc carbohydrate để giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Dù vậy, bác sĩ khuyên người tiểu đường và người muốn giảm cân nên chọn tiêu thụ thanh long trắng.

Trong khi đó, hàm lượng anthocyanin, vitamin C, carotene (những chất chống oxy hóa) ở thanh long ruột đỏ cao hơn. Các hợp chất này trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, giúp giảm tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa có lợi trong việc ngăn ngừa các tình trạng viêm nhiễm như viêm do bệnh gout, tiểu đường và các dạng viêm khớp khác. Thanh long ruột trắng cũng có những chất này, nhưng hàm lượng tương đối thấp.

Thanh long đỏ còn là nguồn phẩm màu cho các ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm. Rượu thanh long ruột đỏ thường được đánh giá cao hơn rượu thanh long ruột trắng.

Ngoài ra, các giống thanh long ruột đỏ hiếm hơn và khó kiếm hơn, hầu như đều được nhập khẩu nên giá tương đối đắt. Trong khi giá thanh long ruột trắng tương đối rẻ.

Bác sĩ Vũ nhận định nếu muốn tìm kiếm lượng thịt quả lớn nhất, hãy chọn thanh long ruột trắng có kích thước lớn hơn. Nếu muốn tìm kiếm một hương vị ngọt ngào đậm đặc hơn, hãy chọn loại thanh long ruột đỏ hình tròn để thay thế.

Ảnh: Pexels

Những điều cần chú ý khi ăn thanh long

- Liều lượng khuyên dùng thanh long cho bệnh nhân tiểu đường là 2 phần một ngày với mỗi phần khoảng 120 g.

- Những người thường bị lạnh bụng, đại tiện phân lỏng, đầy bụng, không nên ăn thanh long.

- Phụ nữ không nên ăn thanh long trong chu kỳ kinh nguyệt.

- Thanh long chứa nhiều đạm thực vật, phụ nữ mang thai dễ bị dị ứng nên cân nhắc trước khi ăn.

- Đối với thanh long ruột đỏ, không nên ăn quá nhiều vì sẽ khiến cho phân và nước tiểu có màu đỏ sẫm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Mỹ Ý