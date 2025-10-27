Lợi ích ít biết của thịt gà

Thịt gà rất giàu protein, ít calo, chất béo, hỗ trợ giảm cân, tăng cơ và thúc đẩy sức khỏe tim mạch, cải thiện tâm trạng.

Thịt gà là một trong những loại thịt phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm này dễ chế biến, có thể làm thành nhiều món ăn khác nhau.

Giá trị dinh dưỡng

Thị gà rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm protein, niacin, selen và phốt pho.

Một khẩu phần ức gà 85 g chứa:

Calo: 122 kcal

Protein: 24 g

Chất béo: 3 g

Carb: 0 g

Lượng dinh dưỡng cơ thể cần hàng ngày (DV): Vitamin B3: 51% Selen: 36% Phốt pho: 17% Vitamin B6: 16% Vitamin B12: 10% Vitamn B2: 9% Kẽm: 7% Vitmain B1: 6% Kali: 5% Đồng: 4%



Protein trong thị gà rất cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa các mô và duy trì khối lượng cơ bắp. Trong khi đó, selen là khoáng chất vi lượng cần thiết cho chức năng miễn dịch, sức khỏe tuyến giáp cũng như khả năng sinh sản.

Nhóm vitamin B như B3, B6 và B12 đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, tổng hợp DNA và sức khỏe não bộ.

Lợi ích sức khỏe

Thịt gà cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng và phù hợp cho chế độ ăn uống lành mạnh, toàn diện. Đây cũng là lựa chọn thay thế tốt cho thịt đỏ.

Hỗ trợ giảm cân

Thịt gà ít calo nhưng giàu protein nên nó có thể đặc biệt có lợi cho việc giảm cân. Việc tăng lượng protein nạp vào có thể tăng cảm giác no, thúc đẩy giảm cân và giúp duy trì khối lượng cơ nạc.

Hỗ trợ tập luyện

Với những người tập luyện sức bền, bổ sung thực phẩm giàu protein như thịt gà cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Protein tham gia vào quá trình chuyển hóa canxi và quan trọng để tối ưu hóa sức khỏe xương.

Hỗ trợ xương và cơ chắc khỏe hơn

Protein nạc trong thịt gà là nguồn chứa axit amin dồi dào. Cơ thể sử dụng axit amin để xây dựng mô cơ, một yếu tố đặc biệt quan trọng khi một người già đi. Bổ sung nhiều protein hơn giúp duy trì mật độ khoáng chất của xương. Ăn thịt gà hỗ trợ xây dựng cơ bắp chắc, xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ chấn thương và các bệnh như loãng xương.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Tác dụng thúc đẩy giảm cân và hiệu quả tập luyện của thịt gà dẫn đến cải thiện các yếu tố nguy cơ mắc các vấn đề về tim như nồng độ triglyceride và huyết áp cao. Thực phẩm giàu protein như thịt gà còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cải thiện tâm trạng

Gà chứa axit amin tryptophan, có liên quan đến tăng nồng độ serotonin (hormone mang đến cảm xúc vui vẻ) trong não. Nồng độ tryptophan trong thịt gà không đủ cao để khiến bạn cảm thấy hưng phấn ngay lập tức, nhưng nó có thể giúp tăng nồng độ serotonin khi kết hợp với các yếu tố thuận lợi khác.

Lưu ý khi ăn thịt gà

Thịt gà tốt nhưng cần ăn và chế biến đúng cách. Ví dụ, gà chiên và tẩm bột như gà viên, gà popcorn, gà rán giòn thường chứa nhiều chất béo, carbohydrate, calo không lành mạnh. Các phần thịt sẫm màu như đùi và cánh gà chứa hàm lượng calo cao hơn các phần thịt nhạt màu hơn như ức. Giữ nguyên da hoặc chiên gà cũng làm tăng thêm chất béo bão hòa.

Một số phương pháp chế biến gà lành mạnh:

Gà nướng: Gà nướng có thể là cách chế biến nhanh chóng và lành mạnh để tăng lượng protein nạp vào cơ thể. Thêm một ít rau củ lên vỉ nướng để bữa ăn thêm trọn vẹn.

Gà hầm: Hầm gà là lựa chọn ngon miệng cho bữa tối trong tuần, đặc biệt nếu đang cố gắng giảm cân. Ngoài ít chất béo và calo, gà hầm còn giàu các chất dinh dưỡng quan trọng.

Gà xào: Hãy thử xào gà với một chút dầu và các loại rau yêu thích để có một bữa ăn giàu chất xơ, protein.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline)