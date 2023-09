Lợi ích của vitamin C với da

Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, góp phần ngăn ngừa lão hóa da, giảm sạm nám và giúp vết thương nhanh lành.

Vitamin C là chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, đóng vai trò quan trọng với cơ thể và làn da. Chất chống oxy hóa mạnh này là thành phần phổ biến trong sản phẩm sữa rửa mặt, dầu, kem dưỡng ẩm vì có nhiều lợi ích.

Tăng cường collagen

Collagen là thành phần cấu tạo nên da, tóc, cơ và gân. Khi con người già đi, quá trình sản xuất collagen chậm lại dẫn đến da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Vitamin C có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen và elastin, giúp da căng mọng và săn chắc.

Giảm tăng sắc tố

Tăng sắc tố là tình trạng phổ biến, với đặc trưng là phát triển các đốm sẫm màu trên da như nám, đồi mồi. Tình trạng này thường xảy ra do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím của mặt trời. Vitamin C có thể cải thiện làn da bằng cách ức chế sản xuất tyrosinase, một loại enzyme hỗ trợ sản xuất melanin, ngăn ngừa tăng sắc tố, từ đó giảm sạm, nám.

Vitamin C không gây đổi màu với làn da sẫm màu bình thường. Nó chỉ có tác dụng với trường hợp gia tăng melanin bất thường sau khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Chống lão hóa

Không chỉ thúc đẩy sản xuất collagen, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi của da, vitamin C dạng bôi có thể ngăn ngừa tình trạng mất collagen do lão hóa tự nhiên. Chất chống oxy hóa này góp phần chống lại các đốm tăng sắc tố, giảm dấu hiệu lão hóa sớm do các yếu tố như hút thuốc, ô nhiễm môi trường, phơi nắng thường xuyên.

Vitamin có nhiều trong trái cây và sản phẩm chăm sóc da. Ảnh: Freepik

Thúc đẩy lành thương

Vitamin C có tác dụng sửa chữa và tái tạo mô do có đặc tính chống viêm, thúc đẩy sản xuất collagen, một thành phần thiết yếu của mô liên kết. Vết thương lâu lành là triệu chứng phổ biến do thiếu vitamin C.

Giữ ẩm

Nếu không có đủ độ ẩm, lớp biểu bì (lớp trên cùng của da) bắt đầu khô, dẫn đến ngứa, bong vảy và lão hóa sớm. Cấp ẩm giúp giữ cho làn da khỏe mạnh trẻ trung. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lớp biểu bì, tăng cường khả năng chống mất nước.

Trong một nghiên cứu năm 2019 tại Đức, vi chất này được chứng minh lâm sàng giúp da giữ nước, căng mọng, ngăn da quá nhờn hoặc khô. 72 phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tham gia nghiên cứu, bổ sung vitamin C đã cải thiện đáng kể độ ẩm, đàn hồi và độ nhám của da.

Giảm mẩn đỏ

Da không đều màu, mẩn đỏ có thể do viêm da, phơi nắng, thay đổi nội tiết tố hoặc mắc bệnh. Một nghiên cứu năm 2018 đăng trên Tạp chí Da liễu Thẩm mỹ Quốc tế cho thấy loại vitamin này giúp giảm mẩn đỏ nhờ đặc tính chống viêm, chống oxy hóa. Vitamin C cũng giúp hàn gắn các mao mạch bị tổn thương gây đỏ da, làm da mịn màng và đều màu hơn.

Có hai cách để sử dụng vitamin C để chăm sóc da là bổ sung dinh dưỡng và bôi tại chỗ. Thực phẩm giàu vitamin C như cam, ổi, các loại quả mọng. Tuy nhiên, ăn uống thường không cung cấp đủ loại vitamin này để cải thiện rõ rệt làn da. Vitamin C bôi tại chỗ được hấp thụ trực tiếp vào các lớp trên cùng của da, cho tác dụng nhanh, giảm nếp nhăn, đốm đen và chống lại các gốc tự do.

Hầu hết nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C tốt nhất vào quy trình chăm sóc da là sử dụng serum. Để có đem lại hiệu quả, nên thoa vitamin C 1-2 lần một ngày vào buổi sáng và tối. Bôi thêm kem dưỡng ẩm có chỉ số chống nắng SPF phổ rộng vào ban ngày. Người có da nhạy cảm nên thoa với nồng độ thấp vài lần một tuần hoặc cách ngày, sau đó tăng dần mức sử dụng nếu dung nạp.

Người có da nhạy cảm hoặc dị ứng bôi vitamin C có thể da đổi màu hơi vàng, kích ứng như châm chích, ngứa và khô. Nên thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên trên sản phẩm huyết thanh vitamin C (chất chống lão hóa) khi sử dụng để xoa dịu da.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)