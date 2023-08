Lợi ích của cà rốt với sinh lý đàn ông

Ăn cà rốt thường xuyên góp phần tăng chất lượng tinh binh, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương và phòng ung thư tuyến tiền liệt.

Cà rốt chứa nhiều dưỡng chất giúp mắt khỏe, cân bằng lượng đường trong máu, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ ung thư, cải thiện khả năng miễn dịch. Ngoài ra, chúng còn rất tốt cho sinh lý nam giới.

Tăng chất lượng tinh trùng

Cà rốt giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, beta-carotene góp phần ngăn ngừa tổn thương và tăng cường chất lượng tinh trùng. Nghiên cứu năm 2013 của trường Đại học Y Harvard (Mỹ), với 400 nam giới tham gia, cho thấy hấp thụ beta-carotene tăng chất lượng và khả năng vận động của tinh trùng.

Tinh trùng rất nhạy cảm với tổn thương ô xy hóa vì chúng không chứa hệ thống sửa chữa tế bào như các tế bào khác. Tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra khiến tinh dịch kém, giảm tỷ lệ thụ tinh. Cà rốt cung cấp chất chống oxy hóa giúp loại bỏ gốc tự do.

Tốt cho tuyến tiền liệt

Trong 100 g cà rốt chứa 16.700 IU vitamin A. Năm 2012, các nhà khoa học trường Đại học York (Mỹ) nghiên cứu lợi ích của vitamin A và ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả cho thấy axit retinoic, một chất hóa học được tạo ra từ vitamin A, có thể kích hoạt các gene cụ thể trong tế bào gốc ung thư tuyến tiền liệt. Nhờ đó làm giảm nguy cơ ung thư và các mô xâm lấn.

Nam giới ăn cà rốt tốt cho sinh lý. Ảnh: Freepik

Góp phần ngăn sỏi thận

80 g cà rốt chứa 142 mg kali. Bổ sung kali góp phần điều chỉnh độ pH trong nước tiểu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Nghiên cứu của Mayo Clinic năm 2022 với hơn 400 người bệnh cho thấy ăn ít canxi, kali dễ bị sỏi thận và tái phát bệnh hơn.

Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương

Chế độ ăn giàu kali, vitamin E có thể chống lại triệu chứng của rối loạn cương dương. Chất chống oxy hóa trong cà rốt cũng làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị tình trạng này ở nam giới do tuổi tác.

Kiểm soát cân nặng

Cà rốt sống chứa khoảng 88% nước, 25 calo, tăng cảm giác no, giảm lượng calo trong các bữa ăn tiếp theo. Với nam giới, tăng cân có thể ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng, giảm khả năng sinh sản. Để thụ thai thành công, nam giới nên duy trì cân nặng lành mạnh, tăng cường thực phẩm tốt như cà rốt.

Cà rốt mang lại nhiều lợi ích nhưng dùng quá nhiều có thể không tốt. Nhiều beta-carotene có thể khiến vàng da. Người bị ngứa miệng do dị ứng, có tiền sử dị ứng nên ăn cà rốt nấu chín. Người suy giáp nên hạn chế ăn nhiều beta-carotene.

Huyền My (Theo The Health Site, Stylecraze)