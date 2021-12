'Lỡ cơ hội thành công vì không được đầu tư học sớm'

'Đỗ trường chuyên những không được học vì ba mẹ muốn con thong thả, không phải vất vả, giờ tôi tiếc nuối vì cơ hội tuổi trẻ đã mất'.

"Có nên cho trẻ học từ sớm?" là thắc mắc của nhiều bậc cha mẹ khi có con nhỏ. Có người cho rằng giáo dục sớm cho trẻ sẽ nâng cao khả năng tư duy, trí tưởng tượng, tạo hứng thú trong việc học cho trẻ, là "bàn đạp" vững chắc để trẻ phát triển bản thân, quyết định sự thành công về sau. Lấy dẫn chứng từ chính bản thân mình, độc giả Nguyễn Đức Trung chia sẻ:

"Theo tôi, học càng sớm càng tốt. Nếu cha mẹ có định hướng rõ ràng cho con thì chúng sẽ phát triển được hết tài năng của mình. Những bạn giành học bổng du học, trường chuyên, lớp chọn, ngoại trừ một số trường hợp rất thông minh bẩm sinh ra, thì còn lại đều là nhờ vào định hướng sớm của ba mẹ.

Tôi may mắn được làm quen với tiếng Anh từ hè năm lớp 2 (khá trễ so với trẻ em thời nay). Nhưng cũng nhờ vậy mà khi lên lớp 3 và sau này, tôi không hề bị bỡ ngỡ với việc học ngoại ngữ. Trong khi đó, nhiều bạn bè của tôi, do học muộn nên không thích nghi kịp, thành ra sợ tiếng Anh luôn từ đó về sau.

Đến khi vào cấp ba, tôi cũng từng đậu trường chuyên ở thành phố. Nhưng ba mẹ khi đó vì muốn tôi sống và học tập thong thả, nên quyết định cho tôi học trường thường ở huyện. Tới giờ, tôi vẫn tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội đó. Tuổi thơ của tôi không biết có đẹp hơn không, nhưng cơ hội tuổi trẻ của tôi đã mất. Nhìn quanh, tôi thấy nhiều bạn được định hướng sớm, dù tuổi thơ có hơi vất vả học hành hơn một chút, nhưng đến giờ đều đã thành công cả.

Nói chung, trừ khi gia đình bạn giàu sẵn, thì con bạn mới thong thả được. Còn nếu sinh ra đã nghèo khó mà cứ sợ con áp lực, thì sau này có thể chúng sẽ phải tiếc nuối vì bỏ lỡ những cơ hội trong quá khứ".

>> Con không phải 'còng lưng' học thêm nếu cha mẹ biết đủ

Trong khi đó, có ý kiến lại không đồng tình với quan điểm trên vì cho rằng, trẻ cần được phát triển tự nhiên, tại sao phải giáo dục sớm? Tại sao phải dạy con thông minh từ nhỏ? Một số phụ huynh còn quan niệm giáo dục sớm là thúc ép trẻ, khiến con bị áp lực, mất quyền lợi vui chơi chính đáng. Bạn đọc Dung:

"Cơ hội tuổi trẻ không phải chỉ có ở trường chuyên, lớp chọn, học nhiều này kia. Cuộc đời là do mỗi người tự quyết, thất bại hay không cũng là ở sự cố gắng tự thân của mỗi người. Học ngày, học đêm cũng chưa chắc đã là con đường thành công duy nhất. Bởi thành công còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác.

Không phải tự nhiên mà người ta phân ra các cấp học riêng cho từng lứa tuổi. Tuổi nào chơi nhiều, học ít? Tuổi nào học nhiều, chơi ít? Tất cả phải có nghiên cứu rõ ràng. Bố mẹ hướng dẫn và định hướng chon con từ sớm cũng chỉ là một phần. Nhưng nếu phụ huynh định hướng hoàn toàn mọi thứ cho con thì cũng chưa chắc đã là tốt. Đôi khi đứa trẻ sẽ hình thành thói ỷ lại, dựa dẫm, không có tài cán gì.

Nhiều người bị ám ảnh với việc học từ nhỏ, nhưng lại không hiểu rõ khái niệm và bản chất của việc học. Học ở đâu, học như thế nào, học gì cho phù hợp với bản thân, học bao nhiêu là đủ...? Đó là những câu hỏi cần phải được người học xác định rõ. Việc cố nhồi hết kiến thức của nhân loại không phải là chìa khóa để mở ra cho bạn cánh cửa dẫn tới thành công.

Theo tôi, cha mẹ không nên cố bắt con học sớm, học nhồi nhét, học thật nhiều. Sau này con bạn có thành công được hay không, hay phải nhận những hậu quả như thế nào, tốt hay xấu, đều là do hành động của bạn ngày hôm nay. Tư duy của người giàu và người nghèo khác nhau ở chỗ đó".

Việt Thành tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.