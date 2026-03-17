LĐBĐ châu Á: 'Iran vẫn dự World Cup 2026'

MalaysiaLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định đội tuyển Iran chưa rút khỏi World Cup 2026, bất chấp những phát biểu của quan chức chính phủ nước này.

Tổng thư ký Windsor John tiết lộ thông tin ngày 16/3 tại Kuala Lumpur, nơi đặt trụ sở AFC. Ông cho biết AFC chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Iran về việc rút lui khỏi World Cup. "Thời điểm này nhạy cảm, ai cũng đang nói nhiều điều khác nhau", ông Windsor nói. "Nhưng cuối cùng, quyết định thuộc về LĐBĐ Iran (FFIRI). Đến nay, FFIRI nói với chúng tôi rằng họ sẽ dự World Cup".

Iran là thành viên AFC từ năm 1958, dự vòng loại khu vực châu Á. Vì thế, ông Windsor muốn đội tuyển góp mặt ở World Cup. "Iran là thành viên của AFC, nên chúng tôi muốn họ thi đấu", ông nói thêm. "Họ đã đủ điều kiện, vì vậy chúng tôi hy vọng họ sẽ giải quyết được các vấn đề, dù là gì đi nữa, và có thể tham gia".

Cầu thủ Iran trước trận gặp UAE ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran ngày 20/3/2025. Ảnh: Reuters

World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Iran là đội thứ ba vượt qua vòng loại, sau Nhật Bản và New Zealand. Đây sẽ là lần thứ bảy họ dự World Cup, dù chưa từng vượt qua vòng bảng.

Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Họ sẽ gặp New Zealand ngày 15/6 và Bỉ ngày 21/6 tại Los Angeles, trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26/6 tại Seattle. Những thành phố này đều thuộc Mỹ.

Tuy nhiên, khả năng góp mặt của Iran đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tuần trước, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố đội tuyển không thể dự giải sau khi Mỹ phối hợp cùng Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28/2.

Phát biểu của ông Donyamali dấy lên lo ngại Iran có thể trở thành đội đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại rút khỏi World Cup sau khi đã vượt qua vòng loại. Nếu kịch bản đó xảy ra, FIFA sẽ phải gấp rút tìm phương án thay thế, như chọn đội châu Á có thứ hạng cao nhất chưa giành quyền dự giải, hoặc điều chỉnh thể thức bảng đấu.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông điệp không nhất quán. Ông từng khẳng định Iran được chào đón tại World Cup, nhưng sau đó lại cho rằng việc tham dự có thể gây nguy hiểm cho chính các cầu thủ và thành viên đội tuyển.

Trong khi đó, các đối thủ của Iran vẫn chuẩn bị theo kế hoạch ban đầu. HLV New Zealand, Darren Bazeley cho biết đội của ông vẫn hướng tới trận mở màn gặp Iran. "Hiện tại chúng tôi vẫn chuẩn bị như thể sẽ gặp Iran. Họ vẫn cùng bảng chúng tôi. Cho đến khi có thông báo khác, mọi thứ vẫn giữ nguyên", ông Bazeley nói.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận đội sẵn sàng điều chỉnh nếu tình hình thay đổi, bởi quyết định cuối cùng nằm ngoài phạm vi chuyên môn của ban huấn luyện.

Giới chức bóng đá New Zealand cũng cho biết chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ FIFA về việc thay đổi địa điểm thi đấu hay nâng mức độ rủi ro an ninh. Các trận của Iran hiện vẫn dự kiến tổ chức tại Mỹ, bao gồm hai trận ở Los Angeles và một trận tại Seattle.

FIFA cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng thay đổi lịch thi đấu hoặc địa điểm liên quan đến Iran.

Hoàng An (theo USA Today, NST)