Tổng thống Trump không bận tâm Iran dự World Cup

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "thực sự không quan tâm" liệu Iran có dự World Cup 2026 hay không, khi họ vắng mặt tại cuộc họp chuẩn bị của FIFA.

Iran là đội tuyển thứ ba giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) họp lập kế hoạch cho các quốc gia dự giải, tuần này tại Atlanta (bang Georgia, Mỹ), Iran là đội duy nhất không xuất hiện.

"Tôi thực sự không quan tâm nếu Iran tham dự", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Politico hôm 3/3. "Tôi nghĩ đất nước Iran đã bị đánh bại nặng nề. Họ đang cạn kiệt nguồn lực".

CĐV Iran cổ vũ đội nhà trước trận bán kết Asian Cup 2023 giữa Qatar và Iran trên sân Al Thumama, thành phố Doha, Qatar ngày 7/2/2024. Hai đội tuyển, đều đã giành vé dự World Cup hè này, hiện vướng vào xung đột quân sự. Ảnh: AP

Sự vắng mặt của Iran trong cuộc họp trên dấy lên câu hỏi liệu Tehran có cử đội tuyển tới Mỹ dự giải đấu hè này hay không, vì chiến sự leo thang tại khu vực. Dư luận cũng đặt vấn đề liệu chính phủ Mỹ có cho phép các quan chức Iran nhập cảnh nếu đội tuyển nước này quyết định tham dự.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức trên khắp ba quốc gia lớn nhất Bắc Mỹ. FIFA từ lâu vẫn nỗ lực tách biệt địa chính trị khỏi World Cup. Tuy nhiên, khi một trong những nước chủ nhà tiến hành không kích một quốc gia tham dự, còn quốc gia này sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công vào những nước khác cũng góp mặt ở giải, viễn cảnh cầu thủ Iran đặt chân tới Mỹ trở thành vấn đề nhạy cảm nhất giải đấu.

Theo lịch đấu hiện tại, Iran sẽ gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 15/6, đối đầu Bỉ cũng tại Los Angeles ngày 21/6 và chạm trán Ai Cập ở Seattle ngày 26/6. Nếu Mỹ và Iran cùng đứng nhì bảng, hai đội có thể gặp nhau ở trận loại trực tiếp ngày 3/7 tại Dallas.

Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran, đẩy khu vực vào xung đột công khai, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj cho biết nước này có thể không cử đội tham dự giải. "Điều chắc chắn là sau cuộc tấn công này, chúng tôi không thể hướng tới World Cup với hy vọng", ông Taj nói với hãng tin thể thao Iran Varzesh3.

Ngay cả trước khi xung đột quân sự nổ ra, vấn đề cấp thị thực cho người hâm mộ và các nhân vật cấp cao Iran đã phủ bóng lên công tác chuẩn bị giải đấu. Iran cùng Haiti là hai quốc gia tham dự World Cup nằm trong diện bị áp dụng lệnh cấm nhập cảnh nghiêm ngặt nhất theo sắc lệnh hành pháp ông Trump ban hành tháng 6/2025.

Lệnh cấm này có ngoại lệ dành cho các đội tuyển và bộ phận hỗ trợ tham dự World Cup. Tuy nhiên, việc cấp hay từ chối thị thực cho những đối tượng khác, bao gồm quan chức chính phủ hoặc lãnh đạo các công ty tài trợ cho đội tuyển, sẽ do Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Tháng 12/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ không phê duyệt toàn bộ đơn xin thị thực của các đại diện Iran dự lễ bốc thăm World Cup tại Washington. Iran sau đó đe dọa tẩy chay sự kiện, buộc FIFA phải đứng ra làm trung gian hòa giải.

Sự kiện kéo dài ba ngày do FIFA tổ chức tại Atlanta tuần này bao gồm các cuộc họp và hội thảo dành cho các liên đoàn quốc gia dự giải. Nội dung thảo luận trải rộng từ y tế đội tuyển, cơ sở vật chất, tổ chức trận đấu đến các vấn đề thương mại.

Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup đã theo sát những phức tạp địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giải đấu trong nhiều tháng qua. Giám đốc lực lượng đặc nhiệm, Andrew Giuliani cho biết các ngoại lệ đối với lệnh cấm nhập cảnh sẽ dựa trên yếu tố an ninh.

"Chúng tôi muốn một kỳ World Cup an toàn và bảo mật", ông Giuliani nói. "Tất nhiên, chúng tôi muốn các đội đến đây thi đấu, nhưng cũng hiểu rằng phần lớn người hâm mộ đến để tận hưởng một giải đấu tuyệt vời. Ai đó sẽ ngây thơ nếu nghĩ rằng với những gì Iran đang trải qua, chúng tôi có thể đơn giản mở cửa biên giới".

Hoàng An (theo Politico)