Có được phép làm cánh cổng mở xoay ra ngoài đường?

Cả xóm tôi làm cổng mở vào trong, chỉ có nhà đối diện làm cổng vừa to lại còn mở theo hướng ra đường đi chung, gây rất nhiều phiền toái nhưng góp ý thì họ cãi cùn.

Gia đình tôi sống trong một con ngõ có đường đi rộng khoảng 3 mét, không có vỉa hè, hai bên là tường nhà sát mép đường. Các hộ trong ngõ đều xây cổng mở vào trong sân. Riêng nhà đối diện nhà tôi, vừa xây mới một cổng sắt hai cánh, cao rộng nhất xóm, nhưng cánh cổng mở xòe ra ngoài đường đi.

Mỗi lần mở, hai cánh cổng nhà ông này chiếm gần như toàn bộ bề rộng đường ngõ, vướng víu vô cùng cho người đi lại.

Có lần, mẹ tôi đang đi xe đạp đưa cháu đi học thì bất ngờ cánh cổng bật ra, suýt va trúng. Các hộ trong ngõ góp ý thì ông ấy bảo cổng khi mở chỉ "vươn ra ngoài có một lúc", khi đóng lại thì nằm gọn trong đất riêng của ông nên không phải chiếm dụng lâu dài, không vi phạm gì.

Các nhà khác cho rằng việc mở cổng chắn vướng lối đi chung, xâm phạm không gian công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong ngõ, cản trở việc đi lại của các hộ khác.

Vậy xin hỏi có quy chuẩn xây dựng nào về việc xây cổng nhà không? Việc lắp cánh cổng theo hướng mở ra ngoài đường có vi phạm gì không? Chúng tôi có thể khiếu nại việc này thế nào nếu thấy bất tiện, phiền hà?

Độc giả Anh Dũng

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn