Làm sao chữa sạm nám hiệu quả?

Tôi bị sạm nám, đốm nâu lâu năm, có thể điều trị bằng cách nào để có hiệu quả trong một liệu trình không? (Nguyễn Trinh, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sạm nám, đốm nâu là vấn đề da liễu phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ sau 30 tuổi hoặc những người thường xuyên tiếp xúc ánh nắng. Kết hợp các phương pháp hiện đại như công nghệ ánh sáng xung cường độ cao IPL và tiêm Hyaluronic Acid (HA) trong cùng một liệu trình là hướng điều trị sạm nám da đang được áp dụng khá phổ biến hiện nay. Hai phương pháp này dù cơ chế tác động khác nhau nhưng có thể bổ trợ hiệu quả cho nhau.

IPL có khả năng tác động vào các hạt sắc tố melanin trong da - vị trí mà các sản phẩm bôi thoa khó tiếp cận. Năng lượng ánh sáng phá vỡ các hạt sắc tố thành mảnh nhỏ để cơ thể đào thải dần theo cơ chế tự nhiên, nhờ đó các vùng sạm nám, đốm nâu mờ dần và da đều màu hơn. Ưu điểm của IPL là không xâm lấn, ít gây tổn thương bề mặt da, thường không bong tróc như peel hóa học và người điều trị có thể sinh hoạt bình thường sau khi thực hiện. Tuy nhiên, làn da sau điều trị cũng cần được phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ để đạt hiệu quả tối ưu.

Bác sĩ sử dụng IPL để điều trị sạm nám, đốm nâu cho cô gái trẻ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tiêm HA không trực tiếp làm mờ sắc tố nhưng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong phục hồi da. HA duy trì độ ẩm và độ đàn hồi tự nhiên của da. Khi được cấp ẩm đầy đủ, da có điều kiện thuận lợi hơn để tái tạo collagen, phục hồi tổn thương và tăng khả năng hấp thụ các hoạt chất làm sáng da hay các dưỡng chất khác. Đồng thời, HA còn làm dịu da sau các liệu trình điều trị chuyên sâu, giảm khô rát, bong tróc hoặc kích ứng, giúp da căng bóng hơn. Việc duy trì độ ẩm tốt cũng góp phần hạn chế nguy cơ tăng sắc tố sau viêm (PIH).

Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định kết hợp IPL và HA trong cùng một liệu trình, vừa tăng hiệu quả cải thiện sắc tố, vừa hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn. HA có thể được sử dụng dưới dạng serum dưỡng sau khi thực hiện IPL. Hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại nám, mức độ sắc tố, cơ địa da cũng như chế độ chăm sóc sau điều trị. Do đó, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được khám và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Bạn nên bảo vệ da bằng kem chống nắng, che chắn kỹ khi ra ngoài và duy trì thói quen chăm sóc da đúng cách giúp hạn chế nám tái phát, làn da sáng khỏe lâu dài.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7