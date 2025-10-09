Làm gì khi mắt nhìn thấy đốm đen?

Đốm đen như ruồi bay trong mắt có thể tự biến mất song phẫu thuật cắt dịch kính, ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá có thể giảm triệu chứng.

Đốm bay trong mắt là những đốm, đường kẻ dạng lưới hoặc vòng tròn di chuyển trong tầm nhìn. Chúng có thể nổi bật khi bạn nhìn vào vật sáng như tờ giấy trắng hoặc bầu trời xanh. Dù trông giống như những vật thể trước mắt nhưng đốm đen như ruồi bay thực chất nằm trong mắt, có thể gây khó chịu nhưng đa số không ảnh hưởng đến thị lực. Đôi khi nó có thể là triệu chứng của bệnh mắt hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Một số yếu tố có thể gây ra ruồi bay bao gồm tuổi cao, cận thị, đau đầu, thuốc, viêm mắt sau, chảy máu mắt, rách võng mạc, bệnh võng mạc tiểu đường, khối u, phẫu thuật... Đốm đen trong mắt thường sẽ mờ dần hoặc tự mất. Nếu chúng không mờ dần, não học cách thích nghi với tình trạng này và bạn không còn nhận thấy chúng nhiều nữa. Ít khi chúng trở nên nghiêm trọng đến mức cần phải điều trị.

Thay đổi tầm nhìn: Nếu đốm đen như ruồi bay làm bạn khó chịu, hãy cố gắng đưa chúng ra khỏi tầm nhìn. Đưa mắt nhìn lên, xuống thường có hiệu quả hơn so với nhìn từ bên này sang bên kia.

Chế độ ăn uống cân bằng: Các thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, rau lá xanh, gan, cá cùng các sản phẩm từ sữa như sữa, phô mai và trứng có thể hỗ trợ sức khỏe mắt.

Sử dụng thực phẩm bổ sung cho mắt: Vitamin A, axit béo omega-3, kẽm đều hỗ trợ sức khỏe mắt. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào. Nếu hiện tượng này bắt đầu làm suy giảm thị lực hoặc đột ngột xuất hiện, bạn nên đi khám sớm. Các lựa chọn điều trị tương ứng với nguyên nhân gây ra giúp tránh gây tổn thương thêm cho mắt.

Phẫu thuật cắt dịch kính: Đây là phẫu thuật xâm lấn có thể loại bỏ hiện tượng ruồi bay khỏi tầm nhìn. Bác sĩ nhãn khoa loại bỏ dịch kính thông qua một vết rạch nhỏ. Dịch kính là chất trong suốt, giống như gel, giúp giữ cho hình dạng mắt tròn.

Dịch kính sau đó được thay thế bằng một dung dịch để duy trì hình dạng mắt. Sau đó, cơ thể sẽ sản xuất thêm dịch kính để thay thế dung dịch mới này. Sau cắt dịch kính, hiện tượng này vẫn có thể tái phát, đặc biệt nếu thủ thuật này gây chảy máu hoặc chấn thương. Phẫu thuật được sử dụng khi tình trạng nghiêm trọng.

Tập thể dục cho mắt: Các bài tập làm giảm số lượng đốm đen như ruồi bay mà mắt nhìn thấy bằng cách cải thiện lưu thông máu trong mắt. Hãy từ từ di chuyển mắt theo vòng tròn hoặc tập trung nhìn vào một vật ở xa trong một lúc.

Bỏ thuốc lá: Hút thuốc ảnh hưởng đến lưu thông máu có thể khiến mắt nhìn thấy đốm đen. Cai thuốc lá được khuyến nghị để giảm tình trạng.

Kiểm soát hoặc ngăn ngừa mỏi mắt: Hiện tượng ruồi bay có thể xảy ra nhiều hơn hoặc dễ nhận thấy hơn khi mắt mệt mỏi. Bạn có thể kiểm soát hoặc ngăn ngừa mỏi mắt bằng cách giảm tần suất và thời gian nhìn vào màn hình máy tính.

Lọc ánh sáng mạnh: Tránh xa ánh sáng mạnh càng nhiều càng tốt. Đeo kính râm khi ra ngoài, chỉ sử dụng đèn trong nhà có ánh sáng yếu. Thay vì sử dụng đèn trần trong không gian sống, hãy sử dụng đèn bàn.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)