Làm gì khi biến chứng da do dùng kem trộn?

Tôi dùng kem làm trắng da mua trên mạng, sau vài tháng da chảy xệ, không đều màu, nám và nổi gân máu. Tình trạng này nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Ánh Mai, 45 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Theo mô tả, tình trạng da của chị là biến chứng da điển hình sau khi dùng kem trộn. Chị đang gặp ba nhóm vấn đề chính gồm da chảy xệ, kém săn chắc do suy giảm collagen và elastin; nám, da không đều màu do rối loạn sắc tố; tình trạng nổi gân máu đỏ (giãn mao mạch), dấu hiệu của hàng rào bảo vệ da bị tổn thương.

Kem dưỡng da không rõ nguồn gốc có thể chứa các hoạt chất mạnh như corticoid, hydroquinone nồng độ cao, thủy ngân, chì, thuốc kháng sinh... giúp da trắng nhanh, mịn tức thì nhưng gây hậu quả nặng nề nếu lạm dụng. Các chất này có thể làm rối loạn sắc tố, khiến nám lan rộng, làm da mỏng, yếu, giãn mạch và kích ứng. Việc ức chế miễn dịch tại chỗ khiến da dễ nhiễm nấm, vi khuẩn và lão hóa sớm. Thậm chí, sử dụng lâu dài có thể ảnh hưởng đến gan, thận, nội tiết...

Điều trị da tổn thương do kem trộn không thể nhanh mà cần kiên nhẫn, phục hồi từng bước. Với trường hợp của chị, phác đồ điều trị cần kết hợp nhiều phương pháp, hướng đến cải thiện từ sắc tố, mạch máu đến cấu trúc da.

Bác sĩ sử dụng công nghệ sóng siêu âm hội tụ HIFU để cải thiện tình trạng da kém đàn hồi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để cải thiện tình trạng nám và da không đều màu sau kem trộn, chị có thể điều trị bằng laser pico pro và các nguồn ánh sáng chuyên biệt giúp phá hủy melanin, làm sáng da an toàn, hạn chế tái phát. Các công nghệ như laser YAG xung dài hoặc xung ánh sáng cường độ cao IPL được sử dụng để giảm tình trạng giãn mạch, giảm đỏ và phục hồi hàng rào bảo vệ da, kết hợp cùng thuốc bôi phục hồi chuyên sâu.

Trong khi đó, với tình trạng da chảy xệ, kém đàn hồi, bác sĩ có thể chỉ định công nghệ sóng siêu âm song song SUPERB (Sofwave), sóng siêu âm hội tụ HIFU hoặc RF vi điểm. Những công nghệ này giúp kích thích tăng sinh collagen, elastin, làm da săn chắc, nâng cơ tự nhiên mà không cần phẫu thuật. Nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị, sau vài tháng, da có thể cải thiện rõ rệt đều màu hơn, giảm đỏ, săn chắc và tươi sáng hơn.

Người từng dùng kem trộn cần đặc biệt thận trọng trong việc chăm sóc da. Cần ngưng sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được các bác sĩ khám, xác định đúng mức độ tổn thương và được hướng dẫn công nghệ phù hợp, tuân thủ và sự kiên trì điều trị để tổn thương da dần cải thiện, phục hồi.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM