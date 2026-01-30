Kỳ vọng phá mốc sub2 tại London Marathon 2026

AnhLondon Marathon 2026 ngày 26/4 quy tụ dàn VĐV elite hùng hậu với nhiều nhà vô địch Olympic và kỷ lục gia thế giới, làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc đua lịch sử có thể tiến sát, thậm chí phá chạy 42,195 km dưới 2 giờ.

Ngày 26/4, ban tổ chức công bố danh sách 39 VĐV elite nam, dẫn đầu là đương kim vô địch Sebastian Sawe (Kenya) và nhà vô địch Olympic marathon Tamirat Tola (Ethiopia).

Trang Canadian Running Magazine đánh giá đây là dàn elite mạnh nhất tại một giải major kể từ sau kỷ lục thế giới 2 giờ 0 phút 35 giây của cố VĐV Kelvin Kiptum tại Chicago Marathon năm 2023, làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt lịch sử mới.

4 ngôi sao hàng đầu dự nội dung nam tại London Marathon 2026. Ảnh: World Athletics

Trong đó, Sawe là ứng viên nặng ký nhất và cũng là đương kim vô địch, khi về nhất London 2025 với 2 giờ 2 phút 27 giây. Đây là thành tích vô địch nhanh thứ hai trong lịch sử London Marathon, chỉ sau Kiptum với 2 giờ 1 phút 25 giây vào năm 2023. Cuối năm 2025, Sawe tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi thắng áp đảo Berlin và lỡ hẹn phá kỷ lục của Kiptum vì thời tiết nóng bất thường.

Tuy nhiên, việc bảo vệ ngôi vương London được dự báo sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của Sawe. Ứng viên nặng ký khác, Tamirat Tola, cũng đến London với phong độ cao sau khi về nhất Doha Marathon 2026 với 2 giờ 5 phút 40 giây. Trước đó, Tola thống trị Olympic Paris 2024 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trở thành người Ethiopia đầu tiên giành HC vàng marathon nam kể từ Sydney 2000.

Sabastian Sawe vô địch London Marathon 2025. Sabastian Sawe về nhất tại London Marathon 2025.

Tâm điểm chú ý còn hướng về bộ đôi Uganda Jacob Kiplimo và Joshua Cheptegei - những người đang nắm giữ tổng cộng 4 kỷ lục thế giới. Kỷ lục gia half marathon Kiplimo từng về nhì tại London 2025 trong lần đầu chạy cự ly 42,195 km, rồi vô địch Chicago Marathon chỉ sáu tháng sau đó. Cheptegei - VĐV Uganda đang giữ kỷ lục ở cự ly 5.000m và 10.000m - dù chưa bùng nổ ở cự ly marathon kể từ khi chuyển lên đường dài, được kỳ vọng sẽ tìm thấy bước ngoặt trên cung đường nhanh của London.

London Marathon 2026 cũng đánh dấu màn ra mắt marathon của hai ngôi sao Ethiopia là Yomif Kejelcha và Hagos Gebrhiwet. Kejelcha sở hữu hai HC bạc thế giới 10.000m, một danh hiệu Diamond League 5.000m và thành tích half marathon chỉ xếp sau Kiplimo. Trong khi đó, Gebrhiwet từng giành HC đồng 5.000m tại Olympic Rio 2016 và hai HC tại giải vô địch thế giới.

4 ngôi sao hàng đầu dự nội dung nữ tại London Marathon 2026. Ảnh: World Athletics

Nội dung nữ London Marathon 2026 cũng được đánh giá sở hữu dàn elite mạnh nhất trong lịch sử các giải major, với 6 trong top 12 nữ VĐV marathon hiện tại theo xếp hạng của Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics). Lần đầu tiên, một giải marathon có 4 runner nữ có thành tích cá nhân tốt nhất (PB) dưới 2 giờ 15 phút.

Nhà vô địch năm 2025 Tigist Assefa (Ethiopia) sẽ trở lại bảo vệ danh hiệu, sau khi lập kỷ lục thế giới dành riêng cho nữ tại London với 2 giờ 15 phút 50 giây. Assefa cũng đang giữ thành tích marathon nhanh thứ hai lịch sử - 2 giờ 11 phút 53 giây tại Berlin 2023.

Các cựu vô địch London như Sifan Hassan, Joyciline Jepkosgei và Peres Jepchirchir đều góp mặt, trong đó Jepchirchir là đương kim vô địch thế giới marathon sau khi đánh bại chính Assefa tại giải thế giới 2025 ở Tokyo. Ngoài ra, Hellen Obiri (Kenya) và Megertu Alemu (Ethiopia) được xem là những ẩn số có thể tạo bất ngờ.

Với hàng loạt ngôi sao đổ bộ London, không chỉ kỷ lục thế giới marathon nữ dành riêng cho nữ bị đe dọa, mà kỷ lục giải là 2 giờ 15 phút 25 giây do Paula Radcliffe lập từ năm 2003 cũng đứng trước nguy cơ bị xô đổ.

Giới chuyên môn nhận định, với chất lượng chuyên môn hiếm có, London Marathon 2026 không chỉ là cuộc đua tranh danh hiệu, mà còn có thể trở thành cột mốc lịch sử mới của marathon thế giới.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)