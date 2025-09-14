Jepchirchir hoàn tất bộ sưu tập vàng marathon tại giải thế giới

Nhật BảnPeres Jepchirchir nước rút ngoạn mục, đánh bại Tigist Assefa để giành HC vàng marathon nữ tại Giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025, qua đó trở thành nhà vô địch Olympic, kỷ lục gia thế giới và nay là tân vô địch thế giới.

Jepchirchir và Assefa bám sát nhau suốt nửa sau quãng đường 42,195 km. Trên đoạn đường thẳng cuối, nhà vô địch London Marathon 2025 Assefa tưởng như nắm lợi thế, nhưng Jepchirchir bất ngờ bung sức ở 100 m cuối để cán đích đầu tiên với 2 giờ 24 phút 43 giây, nhanh hơn đối thủ đúng 2 giây.

"Tôi không nghĩ mình sẽ thắng, nhưng khi còn cách đích 100 m, tôi bắt đầu tăng tốc. Khán giả trong sân đã tiếp thêm năng lượng cho tôi", Jepchirchir bày tỏ.

Peres Jepchirchir trong khoảnh khắc băng qua đích nội dung marathon nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo, Nhật Bản ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Jepchirchir là ngôi sao chạy đường dài của Kenya. Cô vô địch nội dung marathon tại New York 2021, Boston 2022, London 2024 và giành HC vàng Olympic 2020, cũng tại Tokyo. Jepchirchir từng giữ kỷ lục trong cuộc đua chỉ dành cho nữ với 2 giờ 16 phút 16 giây tại London Marathon 2024. Chính bại tướng Assefa vừa phá kỷ lục này, với 2 giờ 15 phút 50 giây tại London Marathon 2025.

Jepchirchir còn gặt hái nhiều vinh quang ở nội dung half marathon, từng vô địch thế giới 2016 và 2020. Cô đang giữ kỷ lục thế giới trong cuộc đua chỉ dành cho nữ với 1 giờ 5 phút 16 giây tại Giải vô địch thế giới 2020 ở Gdynia, Ba Lan.

Assefa tiếp tục lỡ danh hiệu thế giới vì thua ở pha nước rút, giống thất bại trước Sifan Hassan tại Olympic Paris 2024. "Tôi đã đoán rằng cuộc đua sẽ kết thúc bằng màn nước rút 100 m cuối. Điều tương tự cũng xảy ra ở Paris", chân chạy người Ethiopia thừa nhận sau khi nhận HC bạc.

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Julia Paternain (Uruguay). VĐV 25 tuổi này chỉ mới chạy marathon lần thứ hai trong sự nghiệp, nhưng vẫn cán đích thứ ba với 2 giờ 27 phút 23 giây, qua đó mang về huy chương thế giới đầu tiên trong lịch sử điền kinh Uruguay.

Paternain sinh ra tại Mexico, lớn lên ở Anh, từng thi đấu cho tuyển Anh trước khi đổi quốc tịch sang Uruguay hồi tháng 1/2025. "Tôi lớn lên ở Anh nhưng gia đình đều từ Uruguay. Đây là quốc gia nhỏ nhưng có nhiều tự hào, và tôi hạnh phúc khi mang lại huy chương cho đất nước", cô bày tỏ.

Trước đó, VĐV Mỹ Susanna Sullivan bất ngờ dẫn đầu trong hai phần ba quãng đường trước khi bị Jepchirchir và Assefa bắt kịp. Cô giữ được vị trí thứ tư chung cuộc với 2 giờ 28 phút 17 giây.

Để tránh cái nóng oi bức tại Tokyo, ban tổ chức dời giờ thi đấu nội dung marathon sớm hơn 30 phút. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết vẫn khiến nhiều VĐV gặp khó khăn. Chủ nhà Nhật Bản có Kana Kobayashi cán đích thứ bảy (2 giờ 28 phút 50 giây), nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Hồng Duy tổng hợp