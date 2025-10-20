Kỷ lục gia 10.000m lỡ danh hiệu Amsterdam Marathon

Hà LanJoshua Cheptegei - VĐV Uganda đang giữ kỷ lục ở cự ly 5.000m và 10.000m - khởi đầu ấn tượng nhưng dần hụt hơi sau mốc 35 km và chỉ cán đích thứ 5 tại Amsterdam Marathon 2025.

Các elite khởi đầu chậm trên đường chạy tại Hà Lan ngày 19/10. Nhóm dẫn đầu, gồm Cheptegei, Tsegay Getachew - chân chạy Ethiopia từng hai lần vô địch Amsterdam Marathon và Geoffrey Toroitich Kipchumba (Kenya) chạm mốc 10 km trong 29 phút 16 giây.

Họ vượt qua nửa chặng đầu (21,0975 km) trong 1 giờ 2 phút 14 giây, khiến kỷ lục giải 2 giờ 3 phút 39 giây do Tamirat Tola thiết lập năm 2021 tưởng như nằm ngoài tầm với. Nhưng các elite đã tăng tốc mạnh trong nửa sau.

Joshua Cheptegei về đích thứ 5 tại Amsterdam Marathon 2025 ngày 19/10. Ảnh: NN Running Team

Đến mốc 35 km, Cheptegei bắt đầu tụt lại rồi cán đích với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 4 phút 52 giây. Trước đó, anh cán đích thứ 9 với 2 giờ 5 phút 59 giây tại Tokyo Marathon 2025 và thậm chí cần được bế đi hồi sức ở lần đầu thi marathon tại Valencia 2023.

Runner 27 tuổi từng giành HC vàng 5.000m, 10.000m tại Commonwealth Games 2018, và vô địch thế giới 10.000m ba lần liên tiếp tại Doha 2019, Eugene 2022 và Budapest 2023. Cheptegei hiện giữ kỷ lục thế giới 10.000m với 26 phút 11 giây tại Valencia, và cả 5.000m với 12 phút 35 giây 36 tại Monaco, đều được lập năm 2020. Anh là VĐV thứ 10 trong lịch sử giữ đồng thời các kỷ lục thế giới ở cả hai cự ly này.

Geoffrey Toroitich Kipchumba phá kỷ lục giải tại Amsterdam Marathon 2025. Ảnh: AFP

Tại Amsterdam Marathon 2025, sau khi Cheptegei tụt lại, Toroitich và Getaneh Molla bứt lên tạo cuộc đua song mã. Trong 3 km cuối, Toroitich tung nước rút quyết định để bỏ lại Molla rồi cán đích với 2 giờ 3 phút 30 giây, phá kỷ lục giải. Xếp sau lần lượt là Getachew (2 giờ 4 phút 18 giây), Molla (2 giờ 4 phút 19 giây) và Geay (2 giờ 4 phút 36 giây).

Ở nội dung nữ, 6 vị trí dẫn đầu đều thuộc về chân chạy đến từ Ethiopia. Trong đó, Aynalem Desta vô địch với 2 giờ 17 phút 37 giây, thông số tốt thứ ba trong lịch sử giải và phá PB hơn 4 phút. Xếp sau là các đồng hương Bertukan Welde với 2 giờ 17 phút 56 giây và Shimeles với 2 giờ 19 phút 56 giây.

Lộ trình thi đấu tại Amsterdam Marathon 2025.

Ra đời năm 1975, Amsterdam Marathon khởi đầu như một cuộc đua địa phương nhỏ, trước khi vươn lên thành một trong những giải marathon danh giá nhất châu Âu. Từ năm 1991, khi được chuyển sang tổ chức vào mùa thu, giải dần khẳng định vị thế và trở thành World Athletics Platinum Label Race - danh hiệu dành cho những giải marathon có tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Sự kiện năm nay không chỉ là lần thứ 50 giải được tổ chức, mà còn trùng với lễ kỷ niệm 750 năm ngày thành lập thành phố Amsterdam.

Cung đường của Amsterdam Marathon được xem là một trong những tuyến chạy đẹp và nhanh nhất hành tinh. Các VĐV xuất phát và về đích trong sân vận động Olympic - biểu tượng thể thao của Hà Lan, rồi lần lượt đi qua Rijksmuseum, những kênh đào cổ kính, công viên Vondelpark xanh mướt, và bờ sông Amstel lộng gió - nơi sắc thu hòa cùng tiếng reo hò của khán giả.

Hồng Duy