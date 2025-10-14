Kiêng gì khi thận ứ nước độ một?

Tôi bị thận ứ nước độ một, tiểu đêm nhiều lần, có cần ăn uống kiêng khem gì không? (Thanh An, 38 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Thận ứ nước là tình trạng nước tiểu bị tắc nghẽn, không thể di chuyển ra khỏi thận gây giãn đài bể thận. Nguyên nhân có thể do sỏi tiết niệu, dị tật bẩm sinh, hẹp niệu quản, khối u chèn ép, mang thai...

Thận ứ nước độ một như trường hợp của bạn gây giãn đài bể thận nhẹ, chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng thận. Tuy nhiên, bạn nên đến bệnh viện khám và điều trị triệt để nguyên nhân, tránh nguy cơ như nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí gây tổn thương thận.

Chế độ ăn uống rất quan trọng nhằm bảo vệ thận và phòng ngừa bệnh diễn tiến nặng. Bạn nên hạn chế muối và các thực phẩm giàu natri do làm tăng áp lực lên thận, giữ nước và có thể làm tình trạng ứ nước trở nặng hơn. Hạn chế đạm, đặc biệt từ thịt đỏ, nội tạng động vật. Tiêu thụ quá nhiều đường cũng có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và rối loạn chuyển hóa.

BS.CKI Phạm Cao Tháp tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn tránh thực phẩm chứa nhiều kali, phospho, đồ ăn chế biến sẵn, các loại dưa muối, cà muối, mì gói. Đồ uống có cồn, rượu bia, cà phê có thể gây kích thích đi tiểu, tăng huyết áp, làm thận tổn thương nặng thêm. Hạn chế các thực phẩm giàu oxalat nếu nguyên nhân gây thận ứ nước là sỏi thận.

Bạn uống đủ nước để hỗ trợ thận hoạt động và đào thải cặn lắng, bổ sung đạm thực vật từ các loại đậu và hạt. Tránh nhịn tiểu làm tăng áp lực lên bàng quang. Tập thể dục nhẹ nhàng, không tăng cân quá mức, theo dõi huyết áp thường xuyên.

BS.CKI Phạm Cao Tháp

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM