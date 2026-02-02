Kích ứng mỹ phẩm sau làm đẹp da cấp tốc

TP HCMChị Quyên, 23 tuổi, bôi kem dưỡng trắng, đắp mặt nạ và thuốc trị mụn cấp tốc để làm đẹp đón Tết, sau đó mặt ngứa rát kèm mụn mủ lan rộng.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, tiếp nhận người bệnh trong tình trạng da mặt bị kích ứng nặng, vùng má, cằm, trán sưng đỏ, ngứa rát, nổi rất nhiều mụn nước, chảy dịch vàng, đóng mài dày.

"Dùng đồng thời nhiều sản phẩm không phù hợp trong thời gian ngắn khiến da chị Quyên bị kích ứng, nhiễm trùng nặng nề hơn", bác sĩ Dung giải thích. Khi da bị kích ứng, người bệnh tiếp tục dùng sản phẩm hoặc tự xử trí tại nhà khiến viêm kéo dài có thể tạo sẹo và thâm sạm da.

Bác sĩ khuyến cáo chị Quyên ngưng toàn bộ mỹ phẩm nghi ngờ gây kích ứng, dùng thuốc uống, thuốc bôi để giảm viêm, kết hợp chăm sóc da tối giản. Chị được điều trị thêm bằng liệu pháp ánh sáng sinh học (chiếu đèn LED - Celluma) hai lần mỗi tuần giúp kháng viêm, thúc đẩy lành thương. Chế độ LED ánh sáng đỏ phù hợp trong giai đoạn da viêm nặng, hàng rào bảo vệ tổn thương, cần cải thiện tuần hoàn da, cung cấp năng lượng cho tế bào và tăng khả năng sửa chữa các tổn thương.

Bác sĩ sử dụng laser pico để điều trị thâm sau viêm mụn cho chị Quyên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khoảng hai tuần điều trị, tình trạng của chị Quyên cải thiện rõ rệt. Da hết nóng rát, khô mài dần, nhưng còn nhiều vết thâm ở vùng má và cằm. Để xử lý tăng sắc tố sau viêm, làm đều màu da và rút ngắn thời gian phục hồi trước Tết, chị được điều trị tiếp với laser pico mỗi hai tuần. Phương pháp này sử dụng xung cực ngắn để phá vỡ sắc tố thành các hạt siêu nhỏ, hỗ trợ cơ thể đào thải dần mà không làm tổn thương mô da xung quanh.

Chị Quyên được bác sĩ hướng dẫn chống nắng, sử dụng các sản phẩm dưỡng da dịu nhẹ, tránh trang điểm, không tự ý dùng thêm mỹ phẩm mới, sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya, ăn giàu chất xơ, uống đủ nước.

Theo bác sĩ Dung, kích ứng mỹ phẩm là tình trạng không hiếm gặp vào cuối năm, khi nhiều người sử dụng các loại mỹ phẩm hay các biện pháp thẩm mỹ để làm đẹp cấp tốc. Khi da xuất hiện các dấu hiệu như đỏ lan rộng, nóng rát, mụn mủ, người bệnh cần ngưng ngay mỹ phẩm đang dùng và đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ đánh giá, điều trị phù hợp, đúng hướng. Đặc biệt, người có cơ địa dị ứng cần được bác sĩ tư vấn để sử dụng loại mỹ phẩm phù hợp để tránh tổn thương cho da.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi