Kia nửa đầu 2024: giảm 19% doanh số, ưu thế xe gầm cao cỡ nhỏ

Hãng Kia giảm bậc hạng xe bán chạy trong nửa đầu 2024, các mẫu sedan, xe cỡ nhỏ có biên độ giảm mạnh nhất, Sonet, Seltos 45% doanh số.

Doanh số 6 tháng đầu năm của Kia Việt Nam là 14.007 xe, thấp hơn gần 19% mức 17.241 xe vào cùng kỳ năm trước. Mức bán này khiến Kia bị đẩy xuống hạng 6 top các thương hiệu bán chạy tại Việt Nam nửa đầu 2024, từ vị trí thứ 3 trong cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mẫu xe Kia đều giảm doanh số, trong đó biên độ giảm mạnh nhất thuộc về hai mẫu sedan cỡ nhỏ và vừa.

Tương tự 2023, Sonet tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam trong nửa đầu 2024 với 3.419 xe giao đến khách hàng, giảm gần 1.000 xe so với mức doanh số 4.436 xe vào cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức bán này đã giúp Sonet trở thành mẫu xe Hàn duy nhất lọt vào top 6 xe gầm cao bán nhiều nhất nửa đầu 2024 tại Việt Nam, đứng dưới VinFast VF 5, Mazda CX-5, Ford Everest, Mitsubishi Xforce, và Toyota Yaris Cross.

Ở phân khúc A+, VF 5 đứng đầu, Sonet đứng thứ hai, cao hơn đối thủ Toyota Raize (1.967 xe) hay Hyundai Venue (1.515 xe). Vào giữa tháng 6, Sonet phiên bản nâng cấp nhẹ đã ra mắt khách Việt, với thiết kế tinh chỉnh nhẹ, tiện nghi tăng, giá tăng từ 20-40 triệu đồng.

Seltos là mẫu xe bán chạy thứ 2 của Kia nửa đầu 2024, với doanh số 2.607 xe, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, là 3.304 xe. Trong phân khúc crossover cỡ B nửa đầu 2024, Seltos đang xếp thứ 4, đứng sau hai "tân binh" đang dẫn đầu bảng là Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross cùng Hyundai Creta. Nửa đầu 2023, Hyundai Creta đứng đầu, Seltos thứ hai.

Ngoài ra, Seltos đã được cập nhật phiên bản 2024 vào tháng 3, và Kia giới thiệu thêm các phiên bản sử dụng động cơ tăng áp và bản Deluxe vài tháng sau đó, giúp nâng tổng số phiên bản của Seltos lên 6, nhiều nhất phân khúc. Doanh số cộng gộp của Sonet và Seltos hiện chiếm khoảng 45% số xe bán ra trong nửa đầu 2024 của Kia.

Carnival khi tiếp tục thống trị nhóm MPV cỡ lớn vào nửa đầu 2024, với mức doanh số 2.473 xe, giảm chỉ vài chiếc so với cùng kỳ năm trước. Đối thủ của Carnival là Toyota Innova (bao gồm cả Innova Cross), trong 6 tháng đầu đầu 2024 có doanh số bán thấp hơn một chút (2.403 xe), nhưng mức tăng trưởng là hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước (1.100 xe). Tuy nhiên, giá bán của Carnival cao hơn hẳn đối thủ từ Nhật, do đó chưa có mẫu xe ngang bằng về giá, tiện nghi như Carnival tại thị trường Việt Nam.

Mẫu MPV cỡ nhỏ Carens là xe bán chạy thứ 4 của Kia trong nửa đầu 2024, với doanh số là 1.526 xe, giảm nhẹ từ mức 1.847 xe cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoảng cách doanh số của Carens vẫn khá lớn so với mẫu xe đầu bảng MPV cỡ nhỏ là Mitsubishi Xpander, bán ra gần 8.000 xe trong nửa đầu năm, theo sau là Toyota Veloz với hơn 2.700 xe.

Sedan K3 đứng hạng 5, giao 1.510 xe, tăng 15 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Trong phân khúc xe cỡ C, Mazda3 và K3 do Thaco lắp ráp, phân phối là hai mẫu xe gần như luôn đứng đầu kể từ 2023 cho đến nay, chiếm trung bình 40-80% doanh số phân khúc. So với các mẫu xe cỡ C khác, bộ đôi Hàn-Nhật có lợi thế về giá cả, số lượng mẫu mã, kiểu dáng nịnh mắt, phù hợp với số đông, và đặc biệt được hưởng ưu đãi về lệ phí trước bạ, do đó doanh số luôn ở mức ổn định, ít có biến động lớn.

Crossover cỡ C Sportage (1.001 xe), xe gầm cao cỡ D Sorento (453 xe), xe cỡ nhỏ Morning (397 xe), sedan cỡ D K5 (132 xe), và sedan cỡ B Soluto (186 xe) là những mẫu xe có mức doanh số xấp xỉ dưới 1.000 xe trong 6 tháng đầu 2024.

Sportage là mẫu xe có thiết kế phá cách, trẻ trung hơn các mẫu xe khác trong phân khúc crossover cỡ C, qua đó chưa thể bắt kịp mẫu xe dẫn đầu phân khúc, có thiết kế trung tính, phù hợp với đa số khách hàng là Mazda CX-5. Sorento, Morning, K5 và Soluto có lượng bán ít hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, cộng gộp tổng doanh số của 4 mẫu này trong 6 tháng đầu 2024 là hơn 1.000 xe, tức chiếm khoảng 8% tổng doanh số của thương hiệu.

Kia Sonet phiên bản 2024 tại Việt Nam. Ảnh: Thaco

Sự thoái trào của các mẫu xe sedan đã cho thấy sự chuyển dịch thị hiếu, nhu cầu của khách hàng qua những mẫu xe gầm cao, đa dụng. Điều này xảy ra không chỉ ở hãng Kia, mà còn ở các hãng khác tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Hồ Tân