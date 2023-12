Không khí ô nhiễm gây hại da thế nào

Tiếp xúc không khí ô nhiễm có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, mất nước và trầm trọng thêm các bệnh về da.

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng tai mũi họng mà còn tác động đến các cơ quan khác trong cơ thể như phổi, hệ thống mạch máu, làn da. Dưới đây là mối nguy hại khi da thường tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong nhiều ngày, nhiều tuần.

Tăng tốc độ lão hóa

Ô nhiễm không khí góp phần hình thành gốc tự do, các phân tử có khả năng phản ứng cao có thể làm hỏng cấu trúc tế bào, bao gồm cả tế bào da. Các gốc tự do này dẫn đến stress oxy hóa, phá vỡ sợi collagen và elastin, tăng tốc độ lão hóa da, hình thành nếp nhăn, chảy xệ.

Viêm da

Các chất ô nhiễm như bụi mịn PM2.5 và chất hữu cơ bay hơi VOC có thể gây ra phản ứng viêm như mẩn đỏ, ngứa và sưng tấy. Người có tiền sử mắc bệnh chàm, viêm da có thể trở nặng hơn khi tiếp xúc lâu với không khí ô nhiễm, tăng triệu chứng khó chịu.

Làn da của người sống ở nơi có mức ô nhiễm không khí cao dễ nhạy cảm, phản ứng nhiều hơn với chất dị ứng trong môi trường, tăng nguy cơ dị ứng, kích ứng.

Ô nhiễn không khí có thể ảnh hưởng xấu đến làn da. Ảnh: Freepik

Nổi mụn, nám da

Khí hậu nóng, nhiều mồ hôi, bụi bẩn làm tăng tiết mồ hôi và tắc nghẽn nang lông, trầm trọng thêm mụn trứng cá. Nghiên cứu năm 2017 của Viện Nghiên cứu Y học Môi trường Leibniz, Đức, cho thấy người sống ở đô thị có làn da nhờn hơn người sống ở khu vực khác. Trong đó, người ở nơi có mức độ ô nhiễm không khí cao có triệu chứng mụn trứng cá nặng hơn.

Với người bị nám, không khí ô nhiễm còn dẫn đến tăng sắc tố với đốm nâu ở má hoặc bệnh hồng ban - tình trạng viêm, tấy đỏ và nổi rõ các mạch máu trên mặt.

Khô da

Ô nhiễm không khí còn có khả năng phá vỡ hàng rào tự nhiên của da, về lâu dài gây mất nước. Da mất nước thường xuất hiện xỉn màu và thiếu sức sống, kết cấu thô ráp và tăng độ nhạy cảm với các chất kích thích bên ngoài.

Ung thư da

Các chất ô nhiễm góp phần làm tổn thương DNA trong tế bào da. Về lâu dài, tình trạng này có khả năng phát triển ung thư da, nhất là người thường xuyên làm việc ngoài trời vào ban ngày.

Để bảo vệ làn da, mỗi người nên làm sạch bằng nước tẩy trang trước, sau đó, rửa mặt sáng và tối bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ nhằm loại bỏ tạp chất khỏi bề mặt da. Duy trì hàng rào dưỡng ẩm tốt cho da bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm. Sản phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E giúp chống lại các gốc tự do do ô nhiễm tạo ra.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày, kể cả trong ngày nhiều mây, hỗ trợ chống lại tia UV có hại và giảm rủi ro từ ô nhiễm không khí. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 để có làn da khỏe mạnh hơn. Uống nhiều nước nhằm cung cấp nước, giữ độ ẩm cho cơ thể.

Huyền My (Theo Times of India, Hindustan Times)