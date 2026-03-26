Khám tiêu hóa phát hiện ung thư thận

TP HCMÔng Toàn, 69 tuổi, đi khám rối loạn tiêu hóa song bác sĩ phát hiện ung thư thận, được phẫu thuật bằng robot loại bỏ khối u.

Kết quả siêu âm ổ bụng của ông Toàn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận một khối u nhỏ kích thước khoảng 15x22 mm ở thận phải. Hình chụp CT sau đó cho thấy khối u nằm ở mặt trước thận, có tình trạng tăng sinh mạch máu. ThS.BS.CKI Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, chẩn đoán ông Toàn mắc u tế bào thận. Ung thư thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng như đau lưng hay tiểu ra máu. Khoảng một nửa số ca mắc bệnh được phát hiện tình cờ khi người bệnh khám sức khỏe.

Khối u của ông Toàn có kích thước nhỏ song bác sĩ Cương cho hay tỷ lệ ác tính của các khối u thận có thể lên tới 60-80%. Nếu không can thiệp kịp thời, u sẽ xâm lấn nhu mô, lan vào mạch máu lớn hoặc di căn đến các cơ quan như phổi, gan, xương. Tình trạng ông Toàn khá phức tạp do từng mổ thủng dạ dày. Do nguy cơ dính ổ bụng cao sau lần mổ trước, việc nội soi thông thường gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ lựa chọn robot Da Vinci Xi để can thiệp.

Nhờ hệ thống camera 3D phóng đại giúp nhìn rõ các mạch máu và cấu trúc thận, bác sĩ điều khiển robot linh hoạt, bóc tách trọn vẹn khối u và khâu phục hồi phần thận lành còn lại. Một ngày sau mổ, ông Toàn có thể ngồi dậy vận động, ăn nhẹ, đến ngày thứ hai được rút ống dẫn lưu và xuất viện.

Trong 1-2 tuần đầu, ông cần hạn chế vận động mạnh, có thể ăn uống bình thường, uống đủ nước, thay băng định kỳ, cắt chỉ sau 7-10 ngày. Ông cần tái khám định kỳ, đặc biệt trong năm đầu, để theo dõi nguy cơ tái phát hoặc chức năng thận.

Bác sĩ Cương điều khiển robot Da Vinci Xi phẫu thuật cắt u thận cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thống kê của Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 2.200 ca mắc ung thư thận, trong đó hơn 1.100 ca tử vong. Bác sĩ Cương khuyến cáo người trên 40 tuổi, người có bệnh nền như tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc lá hoặc có tiền sử bệnh thận nên duy trì khám sức khỏe và siêu âm ổ bụng định kỳ. Phát hiện sớm u thận khi khối u còn nhỏ giúp điều trị đơn giản hơn và tăng cơ hội bảo tồn chức năng thận cho người bệnh.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi