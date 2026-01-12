Khám sức khỏe tiền hôn nhân phát hiện sùi mào gà

TP HCMAnh Toàn, 32 tuổi, cùng vợ sắp cưới đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, bác sĩ chẩn đoán có nốt sùi mào gà và đốt điện điều trị.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho hay nốt sùi mào gà của anh Toàn nằm ở khu vực khuất nên khó phát hiện. Anh không có biểu hiện đau hay ngứa, vẫn sinh hoạt bình thường nên không biết.

Bác sĩ Huy lý giải sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) thường không gây đau đớn ngay lập tức, nhưng nhiễm virus HPV và các nốt sùi tồn tại lâu ngày có nguy cơ biến chứng thành ung thư dương vật hoặc ung thư hậu môn. Càng lâu những nốt nhỏ sẽ phát triển thành những mảng lớn như hoa súp lơ bao phủ cả quy đầu, gốc dương vật. Chúng dễ bị trầy xước, chảy máu, tiết dịch và gây bội nhiễm vi khuẩn, hoại tử da bộ phận sinh dục. Khi đường dẫn tinh viêm nhiễm, độ di động của tinh trùng bị giảm, tỷ lệ dị dạng tăng cao, dẫn đến vô sinh.

Bác sĩ chỉ định đốt sùi để loại bỏ triệu chứng tạm thời. Do virus vẫn còn trong cơ thể, người bệnh cần tái khám theo lịch để kiểm tra xem có nốt sùi mới mọc lên hay không. Vợ anh cũng được kiểm tra, may mắn chưa nhiễm bệnh. Trong thời gian điều trị và cho đến khi bác sĩ kết luận không mọc nốt sùi mới, hai người cần kiêng quan hệ hoặc sử dụng bao cao su. Họ cần tiêm vaccine HPV (loại 9 chủng) để bảo vệ cơ thể khỏi các chủng HPV khác chưa mắc phải, đồng thời giảm nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Huy, sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến nhất hiện nay. Bệnh do virus HPV gây ra, chủ yếu là HPV-6 và HPV-11. Người bệnh có thể nhiễm cùng lúc nhiều chủng, bao gồm cả các chủng nguy cơ cao dẫn đến ung thư. Ở nữ giới, virus HPV là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh quan hệ tình dục không an toàn, virus HPV có thể lây qua các vết trầy xước niêm mạc khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị bệnh, truyền từ mẹ sang con hoặc dùng chung đồ cá nhân dính dịch chứa virus... Thời gian ủ bệnh thường 2-9 tháng, ban đầu là những nốt sùi nhỏ, mềm, màu hồng nhạt hoặc xám, có cuống hoặc không. Sau đó, các nốt sùi phát triển to dần, liên kết với nhau thành từng mảng trông giống như mào gà hoặc hoa súp lơ.

Chưa có thuốc tiêu diệt hoàn toàn HPV. Các phương pháp điều trị chủ yếu là loại bỏ các nốt sùi bằng thuốc hoặc đốt điện, đốt laser, áp lạnh bằng nitơ lỏng... Nếu phát hiện bệnh muộn, việc điều trị mất nhiều thời gian hơn, phải đốt nhiều lần, nguy cơ để lại sẹo xấu ở dương vật rất cao, sùi dễ tái phát sau đốt.

Tiêm vaccine HPV là cách phòng ngừa sùi mào gà hiệu quả nhất cho cả nam và nữ, tốt nhất là trước khi quan hệ tình dục lần đầu, theo bác sĩ Huy. Bên cạnh đó, nam và nữ giới cần quan hệ tình dục an toàn, chung thủy một vợ một chồng, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Đi khám ở bệnh viện khi thấy có dấu hiệu bất thường vùng kín, không tự ý mua thuốc bôi không rõ nguồn gốc vì có thể làm tổn thương nặng hơn.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi