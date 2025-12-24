Kết hợp ba phương pháp trị sẹo rỗ mặt

TP HCMVũ, 24 tuổi, bị sẹo rỗ khắp mặt do mụn trứng cá, được bác sĩ xây dựng phác đồ ba phương pháp điều trị cải thiện sau 4 tuần.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, ghi nhận bệnh nhân có nhiều sẹo rỗ mức độ trung bình đến nặng, lên phác đồ điều trị theo từng giai đoạn và ưu tiên kiểm soát mụn viêm. Ba phương pháp điều trị kết hợp cho bệnh nhân gồm cắt dải xơ gây co kéo sẹo đáy hộp bằng kim chuyên dụng, chấm sẹo đáy nhọn bằng axit trichloroacetic (TCA) và kích thích tái tạo, tăng sinh collagen, làm đầy mô sẹo bằng RF vi kim.

Bác sĩ sử dụng công nghệ RF điều trị sẹo rỗ cho anh Vũ. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Sau 2-4 tuần từ lần tách đáy sẹo đầu tiên, bề mặt da của anh Vũ thay đổi rõ rệt, nhiều vùng rỗ sâu đầy lên trông thấy. Vùng sẹo cũ hơi đỏ nhẹ - đây là hiện tượng bình thường khi mô mới đang trong quá trình tái tạo. Anh vẫn tiếp tục điều trị thêm vài liệu trình tách sẹo và RF vi kim mỗi tháng nhằm tối ưu hiệu quả.

Sau ba lần điều trị, sẹo rỗ cải thiện khoảng 80%, da mịn và săn chắc hơn. Anh có thể cải thiện thêm các vết thâm đỏ, làm đều màu da bằng laser và ánh sáng xung cường độ cao IPL.

Vùng da của anh Vũ đã phẳng khoảng 60% sau một lần tách đáy sẹo và điều trị bằng công nghệ RF. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Theo bác sĩ Dung, sẹo rỗ như anh Vũ là các tổn thương cũ, mô da bị thiếu hụt và co kéo nên không thể phục hồi bằng mỹ phẩm hoặc chăm sóc thông thường. Các trường hợp có sẹo dính cần phải tách đáy mới làm phẳng bề mặt và hiệu quả của kỹ thuật này cũng phụ thuộc nhiều vào tay nghề của người thực hiện. Những công nghệ như RF vi kim hay laser Fractional CO2, laser Er:YAG giúp phục hồi vùng mô sợi bị thiếu hụt, tái tạo bề mặt da qua cơ chế tạo thương tổn vi điểm và hiệu ứng nhiệt tập trung ở lớp trung bì kích thích tăng sinh collagen, từ đó làm sẹo đầy lên theo thời gian. Tùy loại sẹo, mức độ và cơ địa mỗi người, có thể cần trung bình 4-6 buổi để đạt hiệu quả rõ rệt.

Bác sĩ Dung khuyên người có sẹo rỗ nên điều trị tại các cơ sở y tế, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc sẹo xấu do thực hiện sai kỹ thuật. Trong quá trình phục hồi, cần chống nắng, dưỡng ẩm và chăm sóc phù hợp để duy trì hiệu quả.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi