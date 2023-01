Hyundai Stargazer - MPV Hàn giữa làng xe Nhật

Mẫu xe đa dụng đến từ Hàn Quốc thiết kế lạ mắt, trang bị nhiều tính năng tiện nghi đến an toàn nhất nhì phân khúc.

Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, Hyundai Stargazer là cái tên mới, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng Việt và là mẫu xe Hàn duy nhất trong phân khúc, bên cạnh những Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7, Toyota Avanza Premio, Toyota Innova, Suzuki Ertiga Hybrid, Kia Carens.

Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 10, Stargazer gây tranh cãi về thiết kế, người khen đẹp giống như một phi thuyền không gian, người chê nhìn không thuận mắt. Không giống những chiếc MPV phổ thông cỡ nhỏ thông thường, Stargazer thiết kế lạ mắt, thừa hưởng từ đàn anh Hyundai Staria với kiểu dáng bo tròn.

Hyundai Stargazer lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Stargazer dài 4.460 mm, rộng 1.780 mm, cao 1.695 mm, ngang ngửa với những đối thủ cùng phân khúc. Trong khi chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc ở mức 2.780 mm. Khoảng sáng gầm 185 mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio nhưng cao hơn Suzuki Ertiga Hybrid.

Mẫu MPV phổ thông cỡ nhỏ duy nhất phân khúc có lựa chọn phiên bản 6 chỗ, bên cạnh bản 7 chỗ. Nhờ thiết kế tối đa hóa hàng ghế thứ hai giúp 3 người lớn có thể thoải mái ngồi trong những chuyến đi dài. Hàng ghế thứ 3 linh hoạt với hai người lớn ngồi thoải mái, không gian dễ chịu. Không gian chứa đồ linh hoạt khi gập hàng thế thứ 3 lại đạt 585 lít và 200 lít khi sử dụng cả 3 hàng ghế, lớn nhất phân khúc.

Nhờ "sinh sau đẻ muộn" mà hãng xe Hàn trang bị nhiều tính năng tiên phong phân khúc, như sạc không dây Qi 10W tích hợp hệ thống làm mát; hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; hệ thống âm thanh Bose 8 loa trên bản Cao cấp. Cặp màn hình 10,25 trên táp-lô, một cho bảng đồng hồ sau vô-lăng và một cho hệ thống giải trí. Hệ thống khóa thông minh tích hợp nút bấm khởi động xe từ xa trên chìa khóa. Điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau trên cao.

Bản 6 chỗ với hàng ghế thứ hai thiết kế hai ghế độc lập, tựa lưng có thể ngả tương đối thoải mái. Lối đi giữa hàng ghế thứ hai rộng, cho phép ra vào hàng thế thứ 3 khá thoải mái và có thể trượt lên/xuống khoảng 10 cm. Tựa lưng hàng ghế trước tích hợp bàn mini cho hàng ghế thứ hai, cho phép để ly nước hoặc đồ ăn nhẹ.

Là dòng xe đa dụng, các kỹ sư của Hyundai tận dụng các khoảng trống trên táp-lô làm không gian chứa đồ, trang trí thêm đèn chiếu sáng nội thất dịu nhẹ.

Không gian nội thất thiết kế tối ưu. Ảnh: Lương Dũng

Stargazer lắp động cơ hút khí tự nhiên 1,5 lít, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh do Hyundai phát triển). Xe có 4 chế độ vận hành thông qua nút bấm Drive Mode, gồm Eco, Normal, Sport, Smart. Xe sử dụng phanh tay cơ, trong khi một số đối thủ đã trang bị phanh tay điện tử.

Stargazer trang bị những tính năng an toàn hàng đầu nhất nhì phân khúc, gói SmartSense hỗ trợ người lái như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ và phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn LFA, hỗ trợ và phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SAW, cảnh báo mất tập trung khi lái. Nhận biết tình trạng giao thông qua một camera phía trước.

Những tính năng an toàn khác như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, 6 túi khí.

Điểm nhấn khi ngồi ghế lái là cặp màn hình cỡ lớn 10,25 inch. Bảng đồng hồ sau vô-lăng hiển thị rõ nét thông tin xe, kèm với đó là 4 chế độ điều chỉnh giao diện theo tâm trạng người lái. Màn hình giải trí nổi bật với nhiều tính năng. Ngưởi lái có thể điều chỉnh màn hình chỉ hiển thị bản đồ hoặc giao diện khác. Trong khi đó, bản đồ trên dòng xe Hyundai còn hiển thị tốc độ tối đa trên đường hiện tại và cảnh báo hiển thị giới hạn tốc độ tiếp theo, giúp tài xế an tâm hơn khi di chuyển trên những con đường lạ.

Hệ thống lái của Stargazer chưa đủ độ tin cậy, đặc biệt khi quay đầu trên đường hẹp hoặc những đoạn cua gấp, số vòng quay vô-lăng trên 3 vòng khiến người lái phải làm việc nhiều hơn. Di chuyển trên đường hỗn hợp, cảm giác vô-lăng chưa đầm chắc. Tầm nhìn hơi hạn chế so với các đối thủ bởi thiết kế cột A đưa ra phía trước hơi nhiều, thiết kế kính chắn gió vát liền mạch với nắp ca-pô.

Khả năng cách âm của Stargazer không khác biệt, độ ồn tương đương các đối thủ cùng phân khúc. Đúng tiêu chí một mẫu xe cho gia đình, đa dụng nên hệ thống treo mềm mại phù hợp với địa hình hỗn hợp, từ đi phố, cao tốc hay hay vừa đủ trên những cung đường xấu. Trong hành trình Hà Nội - Mai Châu (Hòa Bình), khi qua những đường đèo dốc như Dốc Cun hay Đèo Đá Trắng với xe chở 4 người lớn cùng hành lý, Stargazer không gặp khó, xe leo dốc khỏe khi ở chế độ Sport (chế độ thường dùng khi vượt xe, hoặc lên xuống dốc cao để tăng sức kéo).

Hyundai Stargazer bán ra 4 phiên bản, giá từ 575-685 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Trong phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ, Stargazer là một trong những mẫu xe tiên phong trang bị gói hỗ trợ lái SmartSense, sau Toyota Veloz Cross. Mọi tính năng của Hyundai SmartSense hoạt động tốt, ngoại trừ hỗ trợ giữ làn đường LFA. Di chuyển trên những cung đường có vạch kẻ rõ ràng, LFA kích hoạt, hệ thống làm việc hiệu quả, tuy nhiên mức độ can thiệp muộn. Khác với những hệ thống khác, LFA của Hyundai gần như đợi cho đến khi bánh trước chạm vào vạch thì hệ thống mới kích hoạt và can thiệp vào vô-lăng, khiến xe di chuyển không êm ái.

Hyundai Stargazer như một món mới trong mâm cỗ MPV phổ thông cỡ nhỏ, trong đó Mitsubishi Xpander bán nhiều nhất phân khúc. Sự xuất hiện của mẫu MPV đến từ Hàn Quốc sẽ tăng thêm sức cạnh tranh với những đối thủ Nhật Bản. Với thiết kế lạ mắt, trang bị nhiều tính năng, hãng xe Hyundai kỳ vọng Stargazer chiếm lĩnh thị phần của Xpander, nơi phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ bị hãng xe Hàn "bỏ quên".

Lương Dũng