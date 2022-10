Hyundai Stargazer - MPV kiểu Hàn giá từ 575 triệu đồng

Stargazer nhập khẩu Indonesia, bán ra 4 phiên bản, giá cao nhất 685 triệu đồng kèm gói an toàn SmartSense, chỉ có lựa chọn hộp số tự động.

Ngày 20/10, TC Motor hâm nóng cuộc đua thị phần phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam bằng mẫu Hyundai Stargazer. Tương tự Creta, Stargazer ban đầu nhập khẩu và sẽ sớm lắp ráp trong 2023.

Hyundai Stargazer bán ra 4 phiên bản với một lựa chọn động cơ xăng 1,5 lít:

Phiên bản Giá (triệu đồng) Tiêu chuẩn 575 Đặc biệt 625 Cao cấp 675 Cao cấp 6 chỗ 685

Ngoại thất

Nếu đã quen với kiểu thiết kế truyền thống trên những chiếc MPV trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Suzuki XL7, thiết kế của Hyundai Stargazer có thể khiến người dùng mất thêm thời gian để làm quen. Kính chắn gió không đặt liền ở cột A như thông thường mà kéo dài hơn, nối với ca-pô xe, khiến tạo hình phần đầu xe như bị "ép" lại. Thiết kế này nhằm tối ưu hệ số cản gió của xe, mức 0,32Cd của Stargazer thấp nhất trong phân khúc.

Hyundai Stargazer bản cao cấp nhất tại Việt Nam.

Nếu nhìn ngang, Stargazer trông giống một chiếc Xpander bị "vát" hai đầu trước, sau. Cảm quan về phần nhìn là vậy nhưng về thông số kích thước, mẫu xe Hyundai tương đương các đối thủ trong phân khúc.

Hyundai Stargazer dài, rộng, cao ở mức 4.460 x 1.780 x 1.695 mm cùng khoảng sáng gầm xe 185 mm, trục cơ sở 2.780 mm. Xe trang bị đèn pha LED toàn phần trên hai bản cao nhất, còn lại là loại halogen. Mặt ca-lăng hình chữ nhật cùng ốp crôm kiểu chữ X kết hợp hai bên đèn. Đèn LED vắt ngang đuôi cùng đèn hậu hình tam giác điệu đà nhất phân khúc.

Thiết kế đuôi xe Stargazer kết hợp giữa các hình khối dập nổi và kiểu đèn tam giác.

Đèn định vị LED ban ngày, đèn sương mù, gương chiếu hậu gập điện, la-zăng 16 inch là trang bị tiêu chuẩn. Tính năng đèn pha tự động có trên tất cả phiên bản, trừ bản tiêu chuẩn.

Nội thất và tiện nghi

Khoang lái Stargazer thiết kế các chi tiết chủ yếu theo phương ngang. Màn hình giải trí 10,25 inch nối liền đồng hồ tốc độ LCD 4,2 inch (bản tiêu chuẩn 3,5 inch) quen thuộc trên các dòng Kia gần đây. Tuy nhiên, tấm ốp nối liền hai đồng hồ chưa thật thanh thoát.

Khoang lái trên bản cao nhất với màn hình giải trí 10,25 inch và đồng hồ LCD 4,2 inch.

Hyundai nói Stargazer có cửa mở 71 độ, lớn nhất phân khúc, giúp việc ra vào xe dễ hơn. Lượng tiện nghi trên mẫu MPV phong phú nhất phân khúc khi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất. Hai bản cao cấp nhất có chìa khóa thông minh kèm chức năng khởi động xe từ xa, điều hoà tự động, sạc điện thoại không dây kèm tính năng làm mát, âm thanh 8 loa Bose và ampli rời.

Tất cả hàng ghế đều có cổng sạc USB và hộc để đồ. Tính năng cảm biến áp suất lốp có trên tất cả phiên bản, trừ bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là ga tự động, giới hạn tốc độ.

Stargazer cũng là mẫu MPV đầu tiên trong phân khúc có cấu hình 6 chỗ, bên cạnh 5+2 truyền thống.

Động cơ và trang bị an toàn

Stargazer trang bị động cơ xăng 1,5 lít Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Trong đợt bán ra tại Việt Nam lần này, xe chỉ có một lựa chọn hộp số iVT (hộp số CVT của Hyundai với dây đai được làm dạng xích). Hệ dẫn động cầu trước. Hộp số sàn 6 cấp không có như thị trường Indonesia.

Động cơ của Stargazer chung dung tích 1.5 với các đối thủ nhưng công suất và mô-men xoắn lớn nhất. Trừ bản thấp nhất, những bản còn lại đều có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo.

Gói an toàn SmartSense với những tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, người đi bộ và điểm mù, đèn tự động pha/cos, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế, chỉ có trên hai bản cao nhất. Lượng trang bị này đưa Stargazer trở thành mẫu xe phong phú nhất về tính năng an toàn.

Tham vọng của TC Motor ở phân khúc MPV

Tại Việt Nam, Stargazer sinh sau đẻ muộn, gia nhập phân khúc trễ nhất, nhận diện thương hiệu ở nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ cũng ít nhất. Hyundai và TC Motor vì thế chọn cách tiếp cận vốn là thế mạnh nhất của xe Hàn những năm gần đây tại Việt Nam: tiện nghi để tiếp cận khách hàng.

Stargazer nhập Indonesia trước khi lắp ráp tại Việt Nam vào 2023.

Stargazer đem đến lượng tiện nghi phong phú nhất ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, nơi các đối thủ Nhật độc chiếm nhiều năm qua với cái tên sừng sỏ Mitsubishi Xpander, gần đây là Toyota Veloz. Ngoại hình mẫu xe Hàn có thể tạo nên những tranh luận trái chiều về sự cân đối lẫn tính thẩm mỹ, nhưng xét về độ chiều chuộng khách hàng bằng những "option", Stargazer đang chiếm ưu thế hơn phần còn lại. Đây có thể xem là điểm mạnh nhất để mẫu xe của Hyundai tìm kiếm cơ hội trước các đối thủ Nhật.

Tiện nghi phong phú nhưng giá bán của Hyundai Stargazer cũng đắt hàng đầu phân khúc. Ngoại trừ bản 6 chỗ giá 685 triệu đồng rẻ hơn các mẫu đắt nhất của Xpander, Veloz, các bản còn lại của Stargazer đều nhỉnh hơn hàng chục triệu đồng so với các bản tương đương của đối thủ. Cấu hình 6 chỗ chưa có đối thủ Nhật nào sở hữu đem đến một lựa chọn mới cho khách hàng ở phân khúc này.

Sự góp mặt của Hyundai Stargazer khiến cuộc đua ở phân khúc MPV dưới 700 triệu đồng thêm sôi động. Hiện tất cả các mẫu xe tham chiến đều nhập khẩu từ Indonesia. Xpander sở hữu lợi thế về ngoại hình cân đối, sức ảnh hưởng từ nhiều năm qua, đang là mẫu MPV được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Veloz của Toyota có ưu thế về thương hiệu nhưng giá đắt nhất. Hai mẫu xe của Suzuki là Ertiga và XL7 tuy cải tiến nhiều trang bị nhưng ngoại hình còn đơn điệu, nguồn cung gặp khó, chưa thể bứt phá khỏi nhóm cuối về doanh số tiêu thụ.

Thành Nhạn