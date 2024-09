Honda giảm giá ôtô lắp ráp trong nước nhiều nhất 80 triệu đồng

Mẫu sedan City và gầm cao CR-V điều chỉnh giá bán niêm yết với mức giảm 40-80 triệu đồng tùy phiên bản từ ngày 1/9.

Hãng xe Nhật Bản Honda điều chỉnh giá City và CR-V tại thị trường Việt Nam từ 1/9. Mẫu sedan bán chạy nhất của Honda có giá 499-569 triệu đồng. So với giá cũ, mức điều chỉnh giảm 40-60 triệu đồng. Tương tự, mẫu gầm cao cỡ C CR-V có giá bán mới 1,029-1,25 tỷ đồng, giảm từ 60-80 triệu đồng so với giá bán hiện hành. Bảng giá cụ thể như bảng dưới:

Mẫu xe Giá mới Giá cũ Mức giảm City RS 569 609 40 City L 539 589 50 City G 499 559 60 CR-V L AWD 1.250 1.310 60 CR-V L 1.099 1.159 60 CR-V G 1.029 1.109 80

(Đơn vị: Triệu đồng)

Honda City bản RS lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Với mức giá mới, mẫu sedan cỡ B của Honda tăng thêm sự cạnh tranh so với đối thủ có doanh số cao trong phân khúc như Hyundai Accent, Toyota Vios. Ngoài ra còn có Mazda2, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto. Tuy nhiên, khoảng giá của City còn cao so với các đối thủ, bản cao nhất bằng với Accent, trong khi bản thấp nhỉnh hơn cả Attrage bản cao.

Doanh số lũy kế cộng dồn từ đầu năm 2024, City bán tổng 4.060 xe. Trong khi Accent bán nhiều nhất với 5.973 chiếc, tiếp đến Vios giao tổng 5.960 xe. Hai vị trí dưới City là Mazda2 bán 2.797 xe và Attrage giao 1.338 chiếc. Dưới đây là bảng so sánh mức giá giữa các mẫu xe trong phân khúc.

Bên cạnh 3 phiên bản lắp ráp trong nước, CR-V còn có bản hybrid nhập Thái Lan là e:HEV RS giữ nguyên giá 1,259 tỷ đồng. Dưới đây là bảng khoảng giá của CR-V (bao gồm cả bản hybrid) so với đối thủ cùng phân khúc gầm cao cỡ C.

Honda CR-V phiên bản L giảm giá 60 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Trong phân khúc gầm cao cỡ C, Honda CR-V xếp thứ 3 bảng xếp hạng doanh số với 2.912 chiếc bán ra trong 2024. Đối thủ đáng gờm nhất là Mazda CX-5 giao nhiều hơn gấp đôi với 6.314 chiếc. Mẫu xe của Mỹ Ford Territory giữ hạng hai với 3.686 chiếc giao tới khách Việt tính từ đầu năm. Xếp ngay sau CR-V thuộc về Hyundai Tucson với 2.609 chiếc. Hai mẫu xe ở cuối phân khúc thuộc về Kia Sportage và Mitsubishi Outlander với doanh số bán ra lần lượt 1.227 và 622 chiếc.

Ngoài điều chỉnh giá niêm yết của City và CR-V, Honda còn khuyến mại cho BR-V, HR-V, Accord như giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ hay trừ 220 triệu đồng. Chương trình khuyến mại áp dụng trong tháng 9.

Minh Vũ