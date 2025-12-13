Nhưng ngày mở màn tour tại sân Salt Lake với sức chứa 85.000 chỗ ngồi diễn ra trong hỗn loạn. Hàng nghìn người hâm mộ đã chi tới 12.000 rupee (khoảng 133 USD) để có mặt tại sân và trực tiếp xem thần tượng.
Nhưng tại điểm dừng đầu tiên, nhà vô địch World Cup 2022 chỉ đi một vòng quanh sân vẫy chào khán giả trong vòng vây an ninh dày đặc rồi rời đi sau khoảng 20 phút.
Nhưng ngày mở màn tour tại sân Salt Lake với sức chứa 85.000 chỗ ngồi diễn ra trong hỗn loạn. Hàng nghìn người hâm mộ đã chi tới 12.000 rupee (khoảng 133 USD) để có mặt tại sân và trực tiếp xem thần tượng.
Nhưng tại điểm dừng đầu tiên, nhà vô địch World Cup 2022 chỉ đi một vòng quanh sân vẫy chào khán giả trong vòng vây an ninh dày đặc rồi rời đi sau khoảng 20 phút.
Đây được cho là góc nhìn của CĐV bỏ hơn 100 USD để đến sân xem trực tiếp Messi.
Hỗn loạn ngày mở màn tour Ấn Độ của Messi
Salt Lake Stadium từng là nơi Messi thi đấu trong trận giao hữu năm 2011, khi Argentina thắng Venezuela 1-0. Trước khi xảy ra hỗn loạn, anh còn xuất hiện trực tuyến để khánh thành bức tượng cao khoảng 21 m tái hiện hình ảnh Messi nâng Cup vàng World Cup tại Kolkata.
Sau sự cố, Messi và đoàn tùy tùng đã rời Kolkata để tiếp tục hành trình tại Hyderabad. Cảnh sát địa phương cho biết đã triển khai khoảng 4.000 nhân viên an ninh và khẳng định công tác tổ chức tại đây “được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”. Tour Ấn Độ của Messi dự kiến tiếp tục ở Mumbai trước khi kết thúc tại New Delhi.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AFP, AP