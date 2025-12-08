Messi được khen vượt tầm vóc Pele ở MLS

Ở tuổi 38, Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng, cùng Inter Miami vô địch MLS, góp phần đưa bóng đá tiến gần hơn tới vị thế của môn thể thao được ưa chuộng ở xứ cờ hoa - điều mà Vua bóng đá Pele không làm được cách đây nửa thế kỷ.

Messi nâng cup trong khoảnh khắc Inter Miami đăng quang vô địch MLS Cup. Ảnh: Inter Miami

Khi Messi rời PSG để sang Mỹ khoác áo Inter Miami tháng 7/2023, đã có nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là một kỳ nghỉ hưu xa hoa. Nhiều người khác thì tin rằng một cầu thủ tầm cỡ như anh phải tiếp tục ở lại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng thực tế cho thấy Messi có kế hoạch khác. Anh muốn viết tiếp lịch sử, ghi dấu huyền thoại theo cách của riêng mình.

Và đó chính là điều này vừa làm được cùng Inter Miami, khi cùng đội bóng vô địch MLS. Như báo Argentina Clarin bình luận, cầu thủ được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại "đã chinh phục được vùng đất Bắc Mỹ, và bằng đôi chân ma thuật, anh đang mang đến một chiều sâu mới cho môn thể thao luôn bị xem thường tại đây".

MLS chưa có tầm vóc và chất lượng như các giải VĐQG lớn ở châu Âu. Giải nhà nghề Mỹ còn lâu mới sánh được với nhịp độ chóng mặt ở Ngoại hạng Anh hay trình độ kỹ thuật của La Liga, cũng chưa thể so bì với Serie A tại Italy, hoặc Bundesliga của Đức, hay thậm chí cả Ligue 1 tại Pháp - nơi Messi từng chinh chiến trước khi đặt chân đến Mỹ. Tuy vậy, theo Clarin, siêu sao Argentina đã đến với một giải đấu "đang không ngừng mở rộng và tiến hóa, tìm cách cạnh tranh với phần còn lại của thế giới bóng đá, và trên hết, không hề dễ dàng để vô địch".

Mùa trước, Messi cảm nhận rõ điều này, khi cùng Inter Miami ngã ngựa ngay vòng playoff đầu tiên. Khi dưới trướng HLV Gerardo Martino, Messi và đồng đội chơi xuất sắc ở vòng bảng đủ để giành danh hiệu Supporters’ Shield. Nhưng sự khắc nghiệt đến ngay sau đó - ở chặng đầu tiên hướng tới MLS Cup danh giá nhất mùa, họ bị Atlanta United loại khỏi cuộc chơi.

Thất bại ấy mang lại cho cả Messi lẫn Inter Miami những bài học quý. Đội chia tay Martino để bổ nhiệm một nhà cầm quân Argentina khác, vốn là đồng đội thân tín một thời với Messi - Javier Mascherano. Vị tân HLV này được xem là biết cách bao bọc Messi tốt hơn, qua đó, giúp tiền đạo 38 tuổi tìm lại được phiên bản chất lượng nhất của bản thân.

Messi luôn giúp các sân bóng anh đến thi đấu của MLS lấp đầy khán giả - điều chưa từng xảy ra với siêu sao nào trước đây. Ảnh: Inter Miami

Thay đổi này thể hiện rõ nhất ở bán kết và chung kết miền Đông mùa này, khi Inter Miami lần lượt vượt qua Cincinnati và New York City. Mascherano thẳng tay đẩy Luis Suarez - người bạn thân lâu năm của Messi - lên ghế dự bị, trao cơ hội cho những gương mặt trẻ giàu tốc độ hơn. Tính từ đầu giai đoạn playoff mùa này, Inter Miami chỉ để thua đúng một trận trước Nashville ở lượt hai vòng Bo3 (thi đấu ba trận chọn ra đội đi tiếp).

Yếu tố then chốt cho cái kết đẹp như cổ tích chính là việc Messi hoàn tất một mùa giải 2025 xuất thần với những con số không tưởng ở tuổi 38. Anh ra sân 34 trận ở MLS với 32 lần đá chính và là linh hồn tấn công đội: ghi 35 bàn và 23 kiến tạo - trong đó có 6 bàn và 7 kiến tạo ở giai đoạn playoff. Nói cách khác, anh trực tiếp tham gia vào 58 trong 101 bàn cả mùa của Inter Miami. Mức đóng góp này gợi lại những năm tháng đỉnh cao của Messi ở Barca.

Tổng cộng cả năm 2025, trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia, Messi đá 54 trận, ghi 46 bàn và có 26 kiến tạo. Anh đã chạm mốc 896 bàn, 407 kiến tạo và 47 danh hiệu sau 1.137 trận nhà nghề. Sự nghiệp ấy của Messi còn ít nhất ba mùa nữa với Interr Miami, theo bản hợp đồng gia hạn ký cách đây chưa lâu, và trên hết là hướng tới World Cup 2026 trên chính đất Mỹ.

Ở đó, dù Mỹ chỉ là đồng chủ nhà cùng Canada và Mexico, Messi vẫn sẽ được chơi trên "sân nhà". Bởi từ khi ngôi sao 38 tuổi ra mắt giới mộ điệu bóng đá Mỹ ngày 22/7/2023, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những cú rê bóng và phép màu bất tận từ đôi chân của anh. Messi kéo đầy khán giả đến sân Chase khiêm tốn tại Fort Lauderdale, Florida và cũng giúp mọi cầu trường anh ghé thăm - những khán đài bê tông khổng lồ thường dành cho bóng bầu dục Mỹ - chật kín người. Cuối tháng 10 năm nay, MLS tự hào công bố tổng lượng khán giả xem tất cả trận đấu mỗi tuần tăng 29%.

Trong lúc phá kỷ lục kiến tạo của huyền thoại Hungary Ferenc Puskas và đuổi theo Cristiano Ronaldo trong cuộc đua 1.000 bàn, Messi đồng thời cũng đang làm rạng danh bóng đá Mỹ.

Messi đi bóng trong trận thắng New York City 5-1 ở chung kết miền Đông MLS Cup 2025 hôm 29/11. Ảnh: Inter Miami

Báo Clarin nhấn mạnh: "Không cần đến những đồng đô-la dầu mỏ từ Saudi Arabia, cầu thủ sinh ra ở Rosario, Argentina vẫn liên tục làm đầy két sắt ngân hàng của mình - chắc chắn đủ nuôi vài đời cháu chắt - bằng tài năng không hề han gỉ. Nhưng đổi lại, cùng với MLS và hai ông lớn Apple cùng Adidas, Messi đang đưa 'soccer' – cách người Mỹ gọi môn bóng đá – dần được nhìn nhận nghiêm túc và đặt ngang hàng với các môn thể thao chuyên nghiệp vốn thống trị khẩu vị thể thao Mỹ như bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục".

Xét ở một góc độ nào đó, nó có giá trị hơn nhiều so với chức vô địch Cup MLS vừa giành được. "Messi đang tiến rất gần đến việc hiện thực hóa điều mà Pele đã không làm được khi đến Cosmos New York giai đoạn 1970-1977. Và điều đó không liên quan gì đến một kỳ nghỉ hưu xa xỉ. Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ đã treo giày, Messi vẫn đang thúc đẩy một cuộc cách mạng khác cho bóng đá trong khi mơ về việc bảo vệ ngai vàng World Cup 2026", báo Clarin kết luận.

Hoàng Thông (theo Clarin)