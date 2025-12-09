Tranh cãi về số danh hiệu của Messi

Với chức vô địch MLS Cup 2025, Lionel Messi tự củng cố kỷ lục danh hiệu của bản thân, nhưng vẫn còn những tranh cãi về số cúp anh đoạt được trong sự nghiệp đỉnh cao.

Messi nâng MLS Cup sau trận chung kết cùng Inter Miami thắng Vancouver Whitecaps 3-1 ngày 6/12. Ảnh: AP

Với cú đúp kiến tạo, Messi góp phần giúp Inter Miami hạ Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết, qua đó giúp đội nhà lần đầu vô địch MLS Cup. Chiến thắng này củng cố thêm vị thế số một của tiền đạo Argentina trong thống kê về số danh hiệu tập thể giành được, chứ không thay đổi thứ bậc.

Từ 2023, sau khi cùng Miami hạ Nasville bằng loạt luân lưu, để đoạt Leagues Cup, Messi có danh hiệu tập thể thứ 43 trong sự nghiệp, cân bằng kỷ lục của đồng đội cũ ở Barca Dani Alves. Đến trước 2025, anh giành thêm Supporters’ Shield 2024 với Miami và Copa America 2024 với tuyển Argentina, nâng thành tích lên 45 danh hiệu.

Nhưng sau mùa 2025 vừa khép lại thành công với Messi và Inter Miami, tranh cãi lại nảy sinh về việc tiền đạo 38 tuổi đã có danh hiệu thứ 46 hay 47. Nhiều trang thống kê cũng như truyền thông đưa ra các cột mốc khác nhau, dựa trên những tiêu chí đánh giá riêng.

Một số đơn vị xác định Messi đã giành được hai chức vô địch trong năm nay, gồm MLS Cup 2025 và danh hiệu vô địch miền Đông MLS 2025. Tuy vậy, danh hiệu vô địch miền Đông MLS 2025 còn mâu thuẫn, bởi nhiều trang thống kê xem nó chỉ mang tính danh dự. Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA cũng không tính chức vô địch hai miền Đông - Tây cho các đội, mà chỉ xem đó là bước đệm dẫn đến NBA Finals để chọn ra nhà vô địch cuối cùng.

Messi mừng với ông chủ Jorge Mas sau khi cùng Inter Miami thắng New York City 4-1 trong trận chung kết và đoạt chiếc Cup cho nhà vô địch MLS miền Đông ngày 29/11. Ảnh: AP

MLS dễ dãi hơn khi vẫn công nhận đây là một chức vô địch dành cho Inter Miami. Chiếc cúp vật lý vẫn được trao riêng biệt và chính đội trưởng Messi đã trực tiếp nâng lên sau khi được trao tay từ khách mời - tay vợt Carlos Alcaraz, trước khi hướng thẳng đến trận chung kết tổng, tranh MLS Cup. Inter Miami cũng ghi nhận đây là "danh hiệu thứ ba trong lịch sử, sau Supporters' Shield và Leagues Cup" của họ trong bài tường thuật trên trang chủ về trận thắng New York City 5-1.

Nếu được công nhận, chức vô địch miền Đông MLS 2025 trở thành danh hiệu thứ 46 của Messi, và sau đó MLS Cup 2025 là danh hiệu 47.

Một số ý kiến khác đặt dấu hỏi về danh hiệu Supporters’ Shield của Miami và Messi năm 2024, cho rằng nó tương tự chiếc cúp gần đây mà Chủ tịch LĐBĐ Argentina Claudio Tapia tự "phát minh" để trao cho Rosario Central. Tuy nhiên, ở MLS, danh hiệu này là phần thưởng cho đội tích lũy nhiều điểm nhất ở vòng đấu bảng MLS và đã được chính giải nhà nghề Mỹ công nhận từ lâu, dù được hội CĐV và tổ chức Supporters’ Shield Foundation quản lý, trao thưởng. Năm 2024, Miami kết thúc vòng bảng MLS với 74 điểm, con số được ghi nhận là cao nhất trong lịch sử giải đấu, đồng thời đứng đầu bảng tổng sắp toàn giải.

Tranh cãi về Supporters’ Shield 2024 nổ ra chủ yếu xoay quanh việc Miami được LĐBĐ Thế giới (FIFA) chọn trao suất dự FIFA Club World Cup 2025 dựa trên danh hiệu này, dẫn tới nghi vấn thiên vị vì sự hiện diện của Messi. Một số ý kiến cho rằng MLS vốn quyết định nhà vô địch tổng qua vòng playoff (tức MLS Cup), nên việc dùng thành tích Supporters’ Shield để làm chuẩn cho suất dự FIFA Club World Cup là khác với truyền thống trước đây và gây hiểu lầm. Còn về bản chất, sự tồn tại chính thức của danh hiệu này là không thể phủ nhận.

Messi (cởi trần) mừng chiếc cup Suppoters' Shield dành cho đội nhiều điểm nhất vòng bảng MLS mùa 2024. Ảnh: Messi.com

Theo báo Argentina Clarin, một vấn đề khác cũng phát sinh khi các nhà thống kê đếm lại số danh hiệu Messi đã giành được là việc tính thêm cả chức vô địch Siêu Cup Tây Ban Nha 2005 cùng Barca cho tiền đạo Argentina, dẫn tới việc "đội" bộ sưu tập này của anh lên thành 48 chiếc cup.

Siêu sao sinh ra ở Rosario đúng là chính thức có màn ra mắt chuyên nghiệp ở đội một Barca từ 2004, cũng như có tên trong danh sách thành viên đội vô địch La Liga 2004-2005. Nhưng anh không góp mặt trong đội hình giành Siêu cup Tây Ban Nha 2005 của đội chủ sân Camp Nou. Năm đó, Messi không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở cả hai lượt trận mà Barca (đội vô địch La Liga 2004-2005) đánh bại Real Betis (đội đoạt Cup Nhà Vua cùng mùa). Danh sách đăng ký thời này chỉ gồm 18 cầu thủ, và Messi, khi ấy ở tuổi 18, không được HLV Frank Rijkaard điền vào đội hình.

Nhưng về sau, chính CLB xứ Catalonia lại quyết định ghi nhận cựu thủ quân của họ cũng là thành viên đội hình đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha 2005, làm nảy sinh tranh luận và nhầm lẫn trong thống kê.

World Cup 2022 là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Messi. Ảnh: Reuters

Messi trước khi sang Mỹ đã giành được 34 danh hiệu với Barca (trong số này chỉ có 7 Siêu Cup Tây Ban Nha, thay vì 8) và 3 danh hiệu cùng PSG. Ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ 38 tuổi có thêm 6 danh hiệu khác với các lứa Argentina (U20 World Cup 2007, Olympic Bắc Kinh 2008, Finalissima 2022, Copa America 2021 và 2024, cùng World Cup 2022). Riêng tại Miami, Messi có thêm 3 danh hiệu được ghi nhận không bàn cãi khác là Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 và mới nhất là Cup MLS 2025. Tổng cộng là 46 danh hiệu tập thể.

Danh hiệu vô địch miền Đông MLS 2025 vì thế sẽ phụ thuộc vào cách tính của truyền thông Mỹ, châu Âu hoặc Nam Mỹ. Chính sự khác biệt này khiến tổng số danh hiệu dao động của Messi từ 46 lên 47. Riêng Siêu cup Tây Ban Nha 2005 chắc chắn không được tính, vậy nên con số 48 là không chính xác.

Hoàng Thông tổng hợp