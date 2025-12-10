Messi hay nhất MLS hai mùa liên tiếp

MỹLionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải ở hai năm liên tiếp, khép lại mùa 2025 với hàng loạt kỷ lục và chức vô địch MLS Cup đầu tiên cho Inter Miami.

Messi giành 70,43% tổng phiếu bầu, vượt xa các đối thủ Anders Dreyer, Denis Bouanga, Evander và Sam Surridge. Anh nhận 83,05% phiếu từ giới truyền thông, 55,17% phiếu cầu thủ và 73,08% phiếu từ các CLB.

Được bình chọn năm 2025, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu có tên chính thức là Landon Donovan MLS MVP ở hai mùa liên tiếp. Anh cũng mới là người thứ hai từng hai lần nhận giải, sau Preki - người được vinh danh vào các năm 1997 và 2003.

"Đây là một năm dài, nhiều trận đấu và di chuyển, nhưng cũng là năm lịch sử khi chúng tôi giành MLS Cup đầu tiên. Với một CLB còn rất trẻ, thành tựu này thật đặc biệt", tiền đạo 38 tuổi chia sẻ khi nhận giải.

Messi nhận giải hay nhất MLS Đội trưởng U16 Inter Miami trao danh hiệu Landon Donovan MLS MVP 2025 cho Lionel Messi.

Messi có mùa giải bùng nổ, với 29 bàn và 19 kiến tạo chỉ trong 28 trận - dẫn đầu MLS ở cả hai thống kê. Đây là mùa thứ hai liên tiếp Messi góp dấu giày vào ít nhất 36 bàn - điều chưa cầu thủ nào làm được trong lịch sử MLS. Phong độ này giúp Messi giành ba danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng và sáu giải Cầu thủ hay nhất vòng đấu, lập kỷ lục mới của giải.

Thủ quân của Inter Miami cũng giành Vua phá lưới MLS, lọt vào đội hình tiêu biểu và độc chiếm nhiều hạng mục thống kê - cầu thủ đầu tiên có 10 trận ghi hơn một bàn trong một mùa, người duy nhất ghi từ hai bàn trở lên nhiều hơn bốn trận liên tiếp.

Tại vòng play-off, Messi thăng hoa với 6 bàn và 9 kiến tạo, góp phần đưa Inter Miami Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup. Ở chung kết, siêu sao người Argentina góp hai kiến tạo giúp đội thắng Vancouver Whitecaps 3-1.

Lionel Messi nhận danh hiệu Landon Donovan MLS MVP 2025 ngày 9/12. Ảnh: AFP

Kể từ khi gia nhập Inter Miami mùa hè 2023, Messi đã giúp đội bóng giành Leagues Cup, Supporters’ Shield 2024, lập kỷ lục điểm số trong một mùa, và giờ là chức vô địch MLS. Về cá nhân, anh sở hữu danh hiệu Tân binh hay nhất 2023, Vua phá lưới 2025 và hai danh hiệu MLS MVP liên tiếp.

Ủy viên MLS Don Garber nhận xét: "Messi là kỳ lân của mọi kỳ lân. Cách cậu ấy suy nghĩ về bóng đá, cường độ thi đấu và khát khao chiến thắng khiến cậu ấy trở thành cầu thủ vĩ đại nhất".

Với MVP 2025, Messi tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ gồm tám Quả bóng vàng, tám Pichichi, sáu lần Cầu thủ hay nhất La Liga, ba Best FIFA Men’s Player và hàng loạt giải thưởng khác. Anh cũng là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nam với 47 danh hiệu cấp CLB và tuyển Argentina.

Hồng Duy (theo ESPN, MLS)